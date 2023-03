Drone MQ-9 da América contra o jato de combate Su-27 da Rússia: duas máquinas de guerra de alta tecnologia que colidiram sobre o Mar Negro

O primeiro encontro direto entre os Estados Unidos e a Rússia desde a invasão russa da Ucrânia, há mais de um ano, ocorreu na terça-feira, quando um caça russo cortou a hélice de um drone espião americano, fazendo-o cair no Mar Negro.

De acordo com os militares dos EUA, dois jatos russos Su-27 se envolveram no que eles descreveram como uma interceptação imprudente do drone americano MQ-9 enquanto ele voava no espaço aéreo internacional. Os caças russos supostamente voaram na frente do drone em manobras perigosas e despejaram combustível sobre ele, possivelmente na tentativa de cegá-lo ou danificá-lo.

Após um período de cerca de 30 a 40 minutos, um dos jatos russos colidiu com o drone às 7h03 (0603 GMT), causando a queda. Os militares dos EUA informaram que a Rússia ainda não recuperou o drone e que o jato provavelmente foi danificado como resultado da colisão.

Os militares dos EUA afirmaram que continuarão a realizar missões de vigilância na região, apesar do risco de novos confrontos com a Rússia.

Tudo o que você precisa saber sobre o drone MQ-9

O drone US MQ-9, também conhecido como Reaper, é um veículo aéreo não tripulado (UAV) usado pelos militares dos Estados Unidos para uma variedade de propósitos, incluindo reconhecimento, vigilância e ataques direcionados. O MQ-9 é uma versão atualizada do drone MQ-1 Predator, com recursos aprimorados e uma carga útil maior.

O drone MQ-9 é fabricado pela General Atomics Aeronautical Systems e está em operação desde 2007. Tem envergadura de 66 pés e é movido por um motor Honeywell TPE331-10, que pode impulsioná-lo a uma velocidade máxima de 300 milhas por hora. O drone tem um alcance de mais de 1.600 quilômetros e pode permanecer no ar por até 27 horas, tornando-o uma plataforma ideal para missões de reconhecimento e vigilância de longo alcance.

Um dos principais usos do drone MQ-9 é para ataques direcionados contra alvos inimigos. Equipado com mísseis Hellfire, o drone é capaz de atingir e destruir com precisão as posições, veículos e pessoal do inimigo. Além disso, o drone está equipado com uma variedade de sensores, incluindo câmeras eletro-ópticas e infravermelhas, que fornecem percepção situacional em tempo real aos operadores no solo.

Outro uso importante do drone MQ-9 é para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR). O drone é equipado com sensores e câmeras sofisticados que podem fornecer imagens detalhadas e outros dados de inteligência, permitindo que os planejadores militares tomem decisões informadas sobre alvos em potencial e movimentos inimigos.

O drone MQ-9 tem sido amplamente utilizado nas guerras no Iraque e no Afeganistão, onde provou ser uma ferramenta eficaz para ataques direcionados e missões ISR. Além disso, o drone tem sido usado em vários outros contextos, incluindo patrulha de fronteira, resposta a desastres e operações antidrogas.

Apesar de sua eficácia, o uso do drone MQ-9 tem sido controverso, com alguns críticos argumentando que representa uma escalada significativa no uso da força militar e levanta sérias questões sobre a ética do uso de sistemas não tripulados para conduzir a guerra. Outros apontam preocupações sobre o potencial de baixas civis e o impacto dos ataques de drones nas populações locais.

Tudo o que você precisa saber sobre o caça Su-27

O caça a jato Su-27 está em serviço com os militares russos desde a década de 1980. É uma aeronave altamente capaz que já participou de vários conflitos ao redor do mundo e continua a ser uma parte essencial da força aérea da Rússia hoje.

O Su-27 foi desenvolvido em resposta à necessidade de um novo caça de superioridade aérea para substituir as antigas aeronaves MiG-25 e MiG-23 que estavam em serviço com os militares soviéticos na época. O novo caça foi projetado para ser altamente manobrável e rápido, com velocidade máxima de mais de 2.500 km/h.

Uma das características mais notáveis ​​do Su-27 é o seu tamanho. A aeronave tem mais de 21 metros de comprimento e uma envergadura de mais de 14 metros, tornando-se um dos maiores caças do mundo. Este tamanho permite que o Su-27 carregue uma grande carga de armas, incluindo mísseis ar-ar, mísseis ar-superfície e bombas.

O Su-27 também possui manobrabilidade impressionante, em parte graças ao seu design bimotor e aviônicos avançados. A aeronave pode realizar curvas fechadas e manobras de alto G com facilidade, tornando-se um oponente formidável em combate ar-ar.

Além de suas capacidades ar-ar, o Su-27 também pode ser equipado com uma variedade de armas ar-superfície, incluindo bombas guiadas a laser e mísseis anti-navio. Isso o torna uma aeronave versátil que pode ser usada em várias funções, incluindo ataque terrestre e interdição marítima.

O Su-27 esteve em ação em vários conflitos ao redor do mundo, incluindo a guerra soviética no Afeganistão, as guerras da Chechênia e o conflito na Ucrânia. Também foi exportado para vários países, incluindo China, Índia e Indonésia.

Apesar de suas capacidades impressionantes, o Su-27 tem suas desvantagens. A aeronave é cara de operar e manter, e seu tamanho pode dificultar a operação em aeródromos menores. É também um projeto relativamente antigo, e aeronaves mais novas, como o Su-35 e o Su-57, o superaram em termos de capacidade.