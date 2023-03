Dwayne ‘The Rock’ Johnson mostra uma transformação hilária em novo post no Instagram

de Dwayne Johnson mais recente Instagram post prova que ele é um pai incrível! O homem de 50 anos Adão Negro estrela recentemente mostrou seu competências parentais deixando suas duas filhas, Jasmim7, e Tiana, 4, dê a ele uma reforma.

No clipe, Johnson pode ser visto com o rosto cheio de maquiagem rosa enquanto suas filhas fazem sua mágica.

The Rock arrasa no visual rosa em novo vídeo hilário com seus filhosInstagram

Ele explicou na legenda que inicialmente recusou a oferta, pois tinha uma reunião do Zoom em 10 minutos, mas acabou cedendo, dizendo: “faça isso rápido, mas faça apenas minhas unhas e me deixe bonito”.

Dwayne Johnson realmente coloca a família acima de tudo

Infelizmente, o trabalho de maquiagem DIY acabou manchando sua pele, fazendo com que sua reunião no Zoom fosse cancelada. No entanto, Johnson não pareceu se importar, dizendo na legenda: “Ei, eles chegarão a um momento em que essas coisas não serão mais importantes para eles, então inscreva-me – papai está dentro”.

No vídeo, as filhas de Johnson podem ser ouvidas provocando-o de brincadeira, chamando-o repetidamente de garota, ao que ele retruca de brincadeira. Isso só mostra que mesmo um ex-homem mais sexy do mundo pode balançar um rosto rosado e ainda ser um pai legal.