É assim que Freddie Mercury seria se ainda estivesse vivo, de acordo com a IA

Om 24 de novembro de 1991, nos despedimos de uma das vozes mais importantes da história da humanidade, o senhor Freddie Mercury. O líder dos populares música A banda Queen nos deixou aos 45 anos, após uma longa batalha contra a AIDS.

Hoje, 30 anos após sua partida, seu legado está mais vivo do que nunca, pois a maioria de seus maiores sucessos continua sendo tocada em shows, bares, rádios e, principalmente, no coração de seus milhões de fãs.

Agora, com hoje tecnológica avanços, podemos ver como nossos cantores favoritos podem ser trazidos de volta do além-túmulo, como aconteceu, por exemplo, com o polêmico holograma do rapper Tupac durante um show alguns anos atrás.

No entanto, a maneira mais popular de continuar “estar” com lendas como Freddie Mercury é usar aplicativos ou inteligência artificial para ver como seriam seus rostos hoje.

O que você acha sobre tudo isso? Você usaria IA para ver como seus ídolos ou mesmo entes queridos falecidos podem ter envelhecido?

É assim que Freddie Mercury ficaria hoje de acordo com a IA

A agência de notícias La Vanguardia usou essa tecnologia para recriar como o vocalista do Queen poderia ter envelhecido 31 anos após sua morte usando Stable Diffusion.

Nas imagens, podemos ver muitos detalhes típicos de quem está perto dos 70 anos, como rugas ou cabelos grisalhos. O que não nos diz é como soaria a voz de Freddie hoje em dia, embora seja para isso que servem seus hinos eternos.

Músicas como ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Are The Champions’ ou ‘We Will Rock You’ ainda soam tão bem quanto quando foram lançadas e, portanto, embora as IAs sejam o mais próximo que podemos chegar de nossos ídolos em um nível físico, seu legados viverão para sempre em suas obras.