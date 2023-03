É assim que os fãs de Kansas City estão tentando salvar Patrick Mahomes da má imprensa do irmão Jackson

Japenas algumas semanas depois Patrick Mahomes dominou o ciclo de notícias esportivas por causa do Kansas City Chiefs‘ Vitória do Super Bowl, agora é seu irmão Jackson Mahomes quem está nas manchetes.

No caso do jovem de 22 anos, porém, não é por nenhuma conquista esportiva.

Irmão de Patrick Mahomes é investigado por suposta agressão

De acordo com o Kansas City Star, a polícia local está investigando alegações de que Jackson Mahomes agrediu um garçom de 19 anos e agrediu o dono do mesmo restaurante de 40 anos.

Ele é acusado de beijar à força a dona, uma mulher, e a polícia está estudando imagens de câmeras de vigilância que parecem ter capturado o incidente.

Ele negou essas alegações e seu advogado compartilhou uma declaração com o Kansas City Star.

“Jackson não fez nada de errado”, o advogado Brandan Davies disse.

“Nossa investigação revelou evidências substanciais refutando as alegações de Jacksondo acusador, incluindo as declarações de várias testemunhas.

“Entramos em contato com a polícia para fornecer o resultado de nossa investigação para que eles possam ter uma visão completa do assunto.”

As travessuras de Jackson Mahomes prejudicarão a reputação de Patrick Mahomes?

Embora Patrick Mahomes ainda não comentou o incidente no restaurante, teme-se que as travessuras do irmão mais novo possam prejudicar a reputação do chamador do sinal.

Além das acusações de agressão, Jackson Mahomes também tem se metido em confrontos com torcedores rivais em estádios e era uma figura polêmica antes mesmo de essas acusações virem à tona.

Embora o QB e sua esposa Bretanha Mahomes estão se mantendo em silêncio sobre o assunto até agora, e cuidando de seus negócios normais, os fãs do chefes começaram uma campanha para proteger a reputação de seu craque.

“Agora que há confirmação de uma investigação… Jackson Mahomes“Fox Sports” Harold R. Kuntz afirmou, tentando separar os dois, pelo menos na mídia.

“Seus problemas estão nele e suas ações estão nele. Não há necessidade de ‘irmão de…’.”

Outro torcedor também tentou separar os dois irmãos e isolar o zagueiro da má imprensa de seu irmão.

“Jackson Mahomes não tem nada a ver com Patrick Mahomes ou Bretanha a propósito”, escreveu o usuário do Twitter @TheDonPM.

Se isso funciona ou não, resta saber, mas é claro que chefes os fãs não querem nada com Jackson Mahomese não quer patrick para ser uma vítima indireta de suas travessuras.