E Morant parece brandir arma em vídeo ao vivo no Instagram, NBA investiga

O duas vezes All-Star foi ao ar em sua página do Instagram após a derrota do Memphis Grizzlies para o Denver Nuggets … mostrando-o enquanto estava no que parecia ser um clube de strip.

4kt E no clube Skrip com o blicky. pic.twitter.com/mFEOvZ5MVY

Morant foi recentemente acusado de apontar uma arma para um adolescente após uma briga que os dois tiveram em sua casa no Tennessee durante o verão. Os policiais investigaram as alegações e, por fim, as autoridades recusaram o processo no caso, alegando falta de provas.