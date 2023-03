E Morant supostamente exibiu a arma e deu um soco em adolescente após briga em jogo de pick-up

Novas alegações preocupantes em torno da suposta briga de basquete entre E Morant e um adolescente em julho … com o jovem hooper alegando que o astro do Memphis Grizzlies apontou uma arma para ele durante a briga.

De acordo com os documentos, o menino alegou que “acidentalmente” acertou Ja no rosto após jogar a bola em sua direção … e o armador do All-Star retaliou acertando-o com o punho fechado e derrubando-o no chão.