É para comemorar: Brasileiros recebem PRESENTE para uso diretamente na TV de casa

Com a evolução frequente da tecnologia, novas ferramentas são criadas para melhorar o dia a dia dos brasileiros. Um dos recentes lançamentos no país se trata do 5G, que foi liberado em 2022.

Dessa forma, com a chegada do 5G no Brasil, diversas alterações foram feitas, a ressaltar no sinal das TVs. Acontece que para que o cidadão continue recebendo sinal com qualidade na sua televisão, a antena parabólica deverá ser substituída por um sinal digital.

A mudança deve ocorrer da TV de Banda C para a Banda KU. Portanto, para que ocorra uma melhoria na imagem e som, uma troca para equipamentos mais modernos será necessária.

No entanto, o Governo Federal afirmou que as famílias de baixa renda não devem se preocupar, pois receberão um Kit gratuito para a nova transmissão.

Kit Antena Digital

A princípio, apenas os cidadãos que são inscritos no Cadastro Único poderão obter o novo Kit Antena Digital. De acordo com o Governo Federal, o objetivo é que o equipamento proporcione a mais moderna tecnologia para compressão de vídeo e áudio, que deve garantir mais qualidade de imagem e som.

É importante salientar que a qualidade de imagens e sons em canais abertos serão ainda maior, sem haver nenhuma intercorrência durante a transmissão. O programa chamado “Siga Antenado”, está recebendo o apoio do Governo Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com as regras, para receber o Kit Antena Digital, o cidadão deve estar inscrito no CadÚnico, além de ter uso da antena parabólica convencional. Isso porque, é por meio dela que o sinal dos canais abertos tem transmissão via satélite.

Ainda, é válido destacar que o kit terá instalação gratuita para essas pessoas. Todavia, caso a moradia do cidadão já utilize uma antena digital, no formato “espinha de peixe”, não será necessário efetuar a troca.

A solicitação do Kit Antena Digital pode ser feita de forma simples. Para isso, será necessário efetuar um pedido por meio da central de atendimento da Anatel, pelo número 0800-729-2404, ou, caso prefira, você pode solicitar o equipamento pela internet, no site do programa Siga Antenado.

No momento que estiver acessando o site, será necessário seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acessar o menu (no canto superior esquerdo da tela);

Ademais, clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”;

Após isso, é necessário clicar em “Agende aqui”;

Na nova página, será preciso selecionar a identificação, que pode ser feita por meio do CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

Após informações de identificação pessoal, o interessado deverá responder o questionário, e então definir o dia e o horário para instalação do kit. Assim, um técnico especializado deve comparecer para verificar se um novo aparelho é necessário ou não.

Onde o Kit Antena Digital está liberado?

O governo informou que o 5G no Brasil já está disponível em 22 capitais do país: Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Palmas, Vitória, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Natal, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina.

Recentemente, as últimas sete capitais acima passaram a receber a tecnologia. Essas localidades estavam no pacote de capitais com prazo ampliado para início das operações do 5G no país, que já atuava nas outras 15 primeiras.