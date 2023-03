EBT Card Online: Onde você pode usar seu EBT Card Online?

TExistem muitos desafios que surgem com o envelhecimento e alguns deles podem nem sequer passar inicialmente pela cabeça de muitas pessoas.

A mobilidade pode ser um grande obstáculo para grande parte da população idosa e isso pode tornar as compras de supermercado uma tarefa muito difícil, especialmente sem carro.

O Programa de Assistência Nutricional Suplementar é projetado para ajudar os idosos a garantir que seu orçamento alimentar possa se estender o máximo possível, garantindo refeições saudáveis ​​e balanceadas.

Para aqueles que têm mobilidade limitada, porém, isso resolve apenas uma parte do problema quando se trata de fazer compras na porta.

Como um cartão SNAP EBT pode ajudar?

Enquanto os cartões SNAP podem ser usados ​​em muitas lojas para ajudar na compra de mantimentos, o cartão SNAP EBT pode ser usado para entrega e retirada de mantimentos on-line para ajudar aqueles que têm menos mobilidade.

Normalmente, está disponível por meio de aplicativos e sites e pode economizar tempo das pessoas, além de garantir que qualquer pessoa possa fazer suas compras.

As compras on-line do SNAP EBT são funcionais por meio de grandes varejistas digitais como Amazon, Walmart e Target. Também funciona com serviços de entrega de supermercado como o Instacart. Existem muitos supermercados diferentes nos Estados Unidos da América que oferecem uma opção de entrega ou coleta de supermercado SNAP EBT.

Mantimentos na Amazon e o serviço de entrega e coleta de supermercado da Amazon, Amazon Fresh, agora aceitam cartões SNAP EBT em todos os estados dos EUA, exceto Alasca, Havaí, Louisiana e Montana. É importante entender que esses são dois serviços distintos.

Mercearia na Amazon: Na seção Mercearia e Alimentos Gourmet na Amazon.com, você encontrará uma ampla seleção de itens básicos de despensa não perecíveis e elegíveis para EBT e itens alimentares estáveis ​​nas prateleiras. Procure itens rotulados como “Elegíveis para SNAP EBT”.