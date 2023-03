Echoenergia ABRE VAGAS para Assistente Fiscal e mais!

A Echoenergia, empresa que é especialista na geração de energia renovável do Grupo Equatorial e que ajuda empresas a entrarem no mercado livre e diminuírem custos, está em busca de novos colaboradores no mercado. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira os cargos:

Advogado (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de BackOffice – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de BackOffice Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista De Documentação – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Regulatório – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Fiscal – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Aprendizes – São Paulo – SP;

Especialista de Contratos Financeiros – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de TI – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário De ESG – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio Administrativo – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio Regulatório – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio Suprimentos – São Paulo – SP – Estágio;

Técnico De Manutenção Elétrica Júnior – Serra do Mel – RN – Efetivo;

Técnico De Manutenção Elétrica Júnior – Tianguá – CE – Efetivo;

Técnico De Manutenção Elétrica – Serra do Mel – RN – Efetivo;

Técnico de Suporte de TI – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Echoenergia e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Echoenergia, é válido frisar que o é composto por talentos que compartilham os mesmos valores, objetivos e se identificam com a cultura colaborativa e de responsabilidade socioambiental. São pessoas movidas pela energia, que acreditam no valor de fontes limpas e renováveis e têm vontade de transformar positivamente o planeta.

Além disso, seu trabalho é desafiador e dinâmico, ao mesmo tempo em que apresenta ampla possibilidade de crescimento profissional. Isto é, a Echoenergia acredita nas relações humanas e no desenvolvimento de pessoas para gerar novos caminhos também na construção de carreiras.

