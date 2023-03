Ed Winter Coroner to the Stars morto aos 73 anos

Ed Winter o vice-legista do condado de LA que lidou com os casos / investigações de morte em algumas das maiores celebridades de Hollywood morreu … TMZ descobriu.

Talvez o caso mais notável envolveu a morte de Michael Jackson. Winter ficou preocupado quando viu um número chocante de pontos de injeção no corpo de Jackson. Ele estava no UCLA Medical Center, para onde Jackson foi levado, e imediatamente depois que ele foi declarado morto, ele notou o Dr. Conrad Murray havia deixado as instalações. Winter disse: “Ele fugiu”. Murray teria sido quem assinaria o atestado de óbito de Jackson, mas Winter acabou fazendo isso.