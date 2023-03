Eddie Alvarez prevê que Conor McGregor nocauteará Michael Chandler: ‘É uma incompatibilidade’

Eddie Alvarez acha que Michael Chandler terá uma noite difícil contra Conor McGregor.

Atualmente, Chandler e McGregor estão filmando a última temporada de O ultimo lutador se enfrentaram como treinadores, armando uma briga entre eles ainda este ano. A luta será a primeira do irlandês desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier no UFC 264, mas apesar da longa pausa, Alvarez prevê uma noite difícil para Chandler.

“Se eu tivesse que adivinhar, Mike Chandler não luta”, disse Alvarez em A Hora do MMA. “Se ele ficar com Conor, Conor vai nocauteá-lo. É uma incompatibilidade. A defesa de Mike Chandler é uma merda. Ele não tem uma boa defesa, boxe. Ele joga bombas, mas Conor é muito rápido, muito rápido para ser atingido por qualquer coisa que Mike Chandler esteja jogando. Então eu sinto que Mike deveria lutar e lutar rapidamente, e usar isso. E se não o fizer, vai ser uma noite ruim.

Alvarez tem uma história com os dois homens. Ele perdeu o título dos leves do UFC para McGregor no UFC 205. Ele também dividiu duas lutas com Chandler pelo cinturão dos leves do Bellator em 2011 e 2013.

A série com Chandler continua sendo uma das melhores lutas da carreira de Alvarez, e uma possível trilogia está há muito tempo na lista de desejos dos fãs de MMA. Após sua separação do ONE Championship no ano passado, parecia que os fãs poderiam finalmente realizar seu desejo, mas, em vez disso, Alvarez assinou com o BKFC e culpa Chandler pela luta da trilogia que nunca se materializou.

“Mike Chandler não é uma merda”, disse Alvarez. “Só para que as pessoas saibam, para que todos os fãs saibam aqui e agora – eu sei que os fãs queriam essa luta. Eu sei que os fãs procurados me queriam contra Mike Chandler III. Só para vocês saberem, quero deixar claro, tentei fazer essa luta acontecer. Eu tentei fazer a luta acontecer. Não está em mim.

“Tentei fazer aquela luta não uma, nem duas, mas três vezes, e não vai rolar. Aquele cara não quer lutar comigo e a luta nunca foi feita. Portanto, não é sobre mim, apenas para que as pessoas saibam.

“Houve um ponto em minha agência gratuita em que Chandler também estava se tornando um agente livre”, continuou Alvarez. “Liguei diretamente para eles, para ele e seu empresário, e disse: ‘Vamos fazer essa luta. Não assine novamente com ninguém, torne-se um agente livre.’ Foi quando eu estava saindo do UFC e ele estava prestes a sair do contrato do Bellator. Tivemos uma conversa casual, ele estava empolgado com isso, disse: ‘Sim, é uma ótima ideia’, e voltou e assinou novamente com o Bellator. Poderíamos ter feito milhões com uma terceira luta. Poderíamos ter entrado em três ou quatro escritórios de promotores diferentes e nos saído muito bem. Ele voltou e assinou por algumas centenas de milhares de dólares para o Bellator. Aí, de novo, sou free agent de novo, a gente tem mais uma possibilidade de fazer essa luta acontecer, e não acontece mais.

“Eu fiz a minha parte. … Para ser sincero, não queria pedir a luta. Não sei se foi meu ego ou sei lá, mas não queria pedir essa luta, porque não queria lidar com o que tinha que lidar para pedir a luta. Mas eu sentei e conversei com minha esposa e ela disse, ‘Você vai se arrepender de saber que não fez tudo o que foi necessário para vencer?’ E eu digo, ‘Sim, eu vou.’ Então tentei fazer acontecer.”

Em vez disso, Alvarez segue em frente com sua carreira enquanto o ex-campeão dos leves do UFC faz sua estreia contra Chad Mendes no evento co-principal do BKFC 41 em 21 de abril em Broomfield, Colorado.