Eddie Alvarez sobre assinar com o BKFC: ‘Tudo é diferente e isso me deixa animado’

Eddie Alvarez está revigorado com esta nova oportunidade.

Na última quarta-feira, o fundador do Bare Knuckle Fighting Championship, Dave Feldman, anunciou que Alvarez assinou com a organização e enfrentará Chad Mendes no BKFC 41. A luta será a estreia de Alvarez sem luvas e sua primeira luta em quase dois anos, e “The Underground King” não poderia estar mais animado com este novo capítulo de sua carreira.

“Dave é um cara da Filadélfia, o promotor”, Alvarez disse a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Eles são da Filadélfia. Os Feldmans são amplamente conhecidos do boxe na Filadélfia, então eu conheço Dave há muito tempo. Sempre estive sob contrato, mas sempre conversei com Dave, sempre o parabenizei sobre como a promoção estava indo, e Bare Knuckle sempre foi algo que me interessou.

“Fui a um evento local em Hollywood, Flórida, alguns meses atrás, e depois de ir a esse evento, minha mente estava praticamente decidida. Foi realmente sobre, a partir daí, apenas encontrar o adversário certo, encontrar o cara certo para enfrentar isso vai me deixar animado, que os fãs vão realmente ficar entusiasmados com o confronto.

Quando questionado sobre o que especificamente o atraiu para o BKFC, Alvarez explicou que o lembrou de seus dias mais jovens e selvagens antes de se tornar um lutador profissional.

“A luta em si, a luta foi planejada em cerca de três minutos e me lembrou de quando comecei”, disse Alvarez. “Nunca fiz uma luta de MMA, me envolvi em muitas lutas de rua quando era mais jovem. Já participei de muito mais lutas de rua do que em lutas de jaula, então me lembro quando entrei em lutas, as lutas nunca duravam cinco, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25 minutos. As lutas eram resolvidas em dois ou três minutos. Uma luta real sem luvas foi descoberta rapidamente, e isso me lembrou imediatamente que, se você tirar as luvas, o que nos leva 25 minutos hoje é descoberto rapidamente com os nós dos dedos nus. É tão real quanto parece. Isso me lembra de quando eu era mais jovem e me deixou animado novamente.

“Tudo é diferente nele e isso me deixa animado”, continuou Alvarez. “Faço MMA desde os 19 anos. São duas décadas de MMA. Então é divertido lançar algo novo para mim. Acrescente Chad, Chad é um oponente louco e bom, lutou campeão mundial após campeão mundial, ele só perdeu para lutadores de classe mundial e Chad é um cachorro. É um novo elemento, um novo esporte, contra um adversário que vale a pena, então tudo combinado, estou muito animado.”

Todo esse entusiasmo não significa que Alvarez acabou com o MMA, no entanto. O ex-campeão peso leve do UFC disse inequivocamente que lutaria na gaiola novamente em algum momento, observando que seu contrato com o BKFC lhe permite flexibilidade para buscar outras lutas fora da promoção, além de lhe dar a oportunidade de trabalhar com Feldman.

“Eu posso fazer o que eu gosto”, disse Alvarez. “Fiz parceria com Dave e parceria com seu grupo. Estou meio que ansioso para – veremos como isso vai. É um novo empreendimento para mim. É algo que me deixa animado, e vamos ver como isso vai. Mas eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho opções.

“Eu e Dave trabalhamos juntos de perto. Cara incrível, e vamos trabalhar juntos de perto e descobrir o que faremos depois dessa luta para seguir em frente, não apenas para mim, mas para ajudar a levar a promoção adiante. Eu posso me ver, apenas o treinamento e tudo acontecendo, eu posso me ver ficando animado e fazendo isso com mais frequência.”

Alvarez disse que já começou a se preparar para as diferenças entre lutar com os nós dos dedos nus e com luvas, incluindo treinamento especial para os pulsos e antebraços, e praticando luta com uma mão, caso quebre a mão durante o soco. E com todo o trabalho que está fazendo, ele antecipa uma estreia sensacional em abril.

“Vou nocautear Chad Mendes”, disse Alvarez. “Não há dúvida em minha mente. Sem dúvida. Isso não é MMA onde eu tenho que me preocupar com uma queda, e eu tenho que pular e me movimentar e fazer todas essas coisas malucas porque estou preocupado com chutes e quedas. Vou sentar em cada tacada que eu lançar, e se eu sentar e lançar uma tacada com minha mão nua, não há um único homem neste card que será capaz de fazer isso. Nem um único homem.

O BKFC 41 acontece no dia 29 de abril no 1STBANK Center em Broomfield, Colorado.