Efeito LIV Golf perceptível como sempre no Players Championship

STais são os tempos no golfe que tanta atenção em Campeonato de Jogadores está em cima de um jogador que nem faz parte do campo mais forte do ano.

Estranho ainda é o jogador em questão não é Tiger Woods.

Cameron Smith é um lembrete do mundo fragmentado do golfe profissional. Ele é o atual campeão do principal torneio do PGA Tour, e não pode retornar este ano porque o tour o suspendeu por ingressar no LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita.

E não é apenas Smith.

O vice-campeão há um ano foi Anirban Lahiriseguido pela Paul Casey. Eles estão entre os 36 jogadores que desertaram para o LIV Golf e estão entre os 17 jogadores que fizeram parte do fim de semana ventoso e selvagem no TPC Sawgrass no ano passado.

A bandeira australiana ainda tremula do lado de fora da sede do clube em homenagem ao país de origem do campeão. A cunha de arremesso de Smith está em exibição na sede do clube, parte da tradição do vencedor deixar um clube que foi significativo em sua vitória.

Mas não há Smith – ou seu mullet – embora o jogador nº 5 do mundo viva na mesma rua desde 2016. Ele provavelmente pode ser encontrado esta semana com uma vara e molinete, não uma cunha e um taco.

“Acho que será uma semana bastante tranquila na água”, disse Smith à Golf Digest há duas semanas no evento de abertura do LIV Golf no México.

Mesmo no evento mais rico do PGA Tour – uma bolsa de $ 25 milhões com $ 4,5 milhões indo para o vencedor – o assunto do LIV Golf nunca está muito longe.

Smith é o primeiro campeão a perder The Players desde Woods em 2014, que estava se recuperando da primeira de cinco cirurgias nas costas. Woods também não está jogando esta semana, decidindo descansar as pernas machucadas antes do Masters.

“Sim, é estranho”, disse o comissário do PGA Tour, Jay Monahan. “Mas você sabe, no final das contas, essa é uma decisão que ele tomou, e temos um campo inacreditável aqui esta semana e uma história e tradição que um desses 144 vai buscar.”

The Players ainda tem o campo mais forte até agora este ano, ajudado pelo campo de 144 jogadores. Mas por números puros, pode ser difícil distinguir entre The Players e o Arnold Palmer Invitational na semana passada em Bay Hill, ou do Genesis Invitational na Riviera algumas semanas atrás.

Bay Hill teve 43 dos 50 melhores jogadores do ranking mundial

The Players tem 44 dos 50 primeiros, a diferença é que Harold Varner III (outro jogador do LIV) saiu do top 50 esta semana.

“Não vai ser uma lacuna tão grande quanto talvez tenha sido no passado”, disse Jon Rahm, embora ainda tenha notado o aumento no prêmio em dinheiro ($ 25 milhões), pontos no ranking mundial (o maior no golfe, exceto para majors) e pontos da FedEx Cup.

“E então o legado que um torneio tem”, disse Rahm. “Ganhar este evento é um grande passo para uma carreira no Hall da Fama … sem dúvida o mais perto que você pode chegar de ser um grande campeão sem ser oficialmente um. É o nosso campeonato. Então, acho que é isso que o torna diferente para alguns dos outros eventos.”

Deixada inalterada é a natureza dinâmica do Campo do Estádio.

É mais conhecido pelo green da ilha no buraco 17 do par 3 e por sua história de não favorecer um estilo de jogo específico. Smith é conhecido por seu jogo curto, Rory McIlroy é construído sobre o poder e Justin Thomas uma mistura de distância e sua habilidade de voar a bola de golfe com seus ferros.

“Não tenho um grande histórico aqui neste evento. Não é preciso muita pesquisa para descobrir isso”, disse Jordan Spieth, que jogou no grupo final em 2014, seu primeiro ano, e depois perdeu cinco cortes em suas próximas sete tentativas. “Mas eu sinto que ao bater bem, ter algum ímpeto e sentir um pouco de liberdade no que diz respeito a ser capaz de jogar agressivamente aqui, essa será a minha estratégia esta semana para tentar tirar vantagem.”

O vento rugiu na quarta-feira, o último dia de treinos, e foi isso que causou tanto estrago há um ano. Imagine mirar em uma ilha a cerca de 145 metros de distância com o vento soprando a quase 40 mph (64 km/h).

Xander Schauffele estava a duas tacadas da liderança no final do primeiro turno, atrasado pelo tempo, e enfrentou tais condições. Ele subiu 15 metros antes da ilha e fez bogey. No buraco seguinte, ele fez um 8 bogey quádruplo. Seu caddie ainda mantém uma estatística como um lembrete de quanto pode mudar tão rapidamente.

“Acho que ele me mostrou como o primeiro a ir do top 10 para fora do top 100 ou algo assim”, disse Schauffele. “Minha equipe quer me dar testes de realidade, e eu consegui um.”