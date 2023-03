Eiti Soluções CONTRATA para Assistente Administrativo e mais!

A Eiti Soluções, time de especialistas em Tecnologia da Informação apaixonados pela forma com que ela vincula indivíduos trazendo resultados significativos para o mundo, está atrás de funcionários na cidade de Joinville e de forma remota. Posto isso, antes de falar mais sobre, confira os cargos abertos:

Analista de Infraestrutura – AWS – Florianópolis – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de Infraestrutura (foco em Backup) – Joinville – SC e Remoto – Efetivo;

Analista de Service Desk – Joinville – SC e Remoto – Efetivo;

Assistente Administrativo – Joinville – SC – Efetivo: Atuar na recepção recebendo visitas, colaboradores, fornecedores e entregas; Atender e fazer o direcionamento de ligações; Acompanhar e dar suporte aos processos administrativos do recursos humanos e financeiro; Realizar digitalização e impressão de documentos; Arquivar e organizar documentos;

Futuras Oportunidades – Joinville – SC e Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre a Eiti e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Eiti, é válido frisar que, com matriz em Joinville/SC, desde 2002 já atendeu mais de 400 clientes em todo o Brasil. Além disso, sua equipe é composta por profissionais capacitados em mais de 100 competências técnicas, e atua com eficiência e segurança nas necessidades de TI das empresas. Seus serviços asseguram controle sobre a operação de TI para manter os clientes despreocupados e disponíveis para outras responsabilidades.

Por fim, “Valorizar TI, entregando resultado ao negócio” é a missão da empresa. O lema norteia as ações e ajuda a direcionar esforços em oferecer soluções em Gestão de TI: Outsourcing de TI, Governança de TI, Soluções em Cloud Computing (IaaS e SaaS).

