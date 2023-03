Elden Ring Wallpaper HD (2023) Melhores papéis de parede para baixar

Elden Ring tem sido um dos jogos mais esperados dos últimos anos. Com sua paisagem deslumbrante, elementos mágicos e intrigas, o jogo da FromSoftware promete oferecer uma experiência cativante. Enquanto isso, podemos usar papéis de parede Elden Ring como plano de fundo da área de trabalho para ter um gostinho da incrível estética do jogo. Vejamos alguns dos melhores papéis de parede de HD que você pode baixar gratuitamente neste artigo.

O que é Elden Ring?

Elden Ring é um RPG de ação da FromSoftware, o mesmo estúdio que trouxe para você Bloodborne, Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice. Como uma colaboração entre FromSoftware e George RR Martin, autor da série A Song of Ice and Fire (mais conhecida como Game of Thrones), o jogo foi criado pela equipe de colaboração.

Existem castelos imponentes, paisagens extensas e criaturas assustadoras que abundam em Elden Ring, um jogo ambientado em um mundo vasto e interconectado. Para salvar o mundo de um grande mal, os jogadores devem atravessar a terra, reunir relíquias poderosas e lutar contra inimigos mortais.

Por que usar papéis de parede Elden Ring?

Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, Elden Ring está destinado a ser um dos jogos visualmente mais impressionantes até hoje. Apresentando uma estética que é ao mesmo tempo bonita e assustadora, a direção de arte do jogo é supervisionada pelo criador de Dark Souls, Hidetaka Miyazaki.

É possível mergulhar no mundo de Elden Ring antes mesmo do jogo ser lançado, definindo Elden Ring como plano de fundo da área de trabalho. É uma ótima maneira de criar expectativa para o lançamento iminente do jogo por meio de um vislumbre de sua fantástica direção de arte.

Melhores papéis de parede HD para desktop de Elden Ring

Listados abaixo estão alguns dos melhores papéis de parede de Elden Ring HD que você pode baixar gratuitamente:

Os Campos Dourados

Não há nada mais tranquilo e bonito do que a paisagem dos Campos Dourados, que é realçada por este papel de parede. Com um castelo imponente à distância, a imagem apresenta extensas planícies gramadas. Há uma sensação de tranquilidade e paz na paisagem enquanto o sol poente lança longas sombras sobre ela.

O Manchado

Há um papel de parede retratando The Tarnished, que é o protagonista deste jogo. O herói empunha uma espada enorme enquanto fica no topo de um penhasco com vista para um vale extenso, empunhando uma espada enorme. Nesta imagem, o incrível design de personagens e direção de arte do jogo podem ser vistos, mostrando o apelo épico do jogo.

O Anel Elden

Neste papel de parede, você pode ver o titular Elden Ring do jogo. O destaque na imagem é um close-up do próprio anel, que é adornado com desenhos intrincados. Com seu fundo escuro e sinistro, o anel sugere o mistério e a escuridão do jogo.

As Terras de Gelo

Há uma região gelada no mundo do jogo chamada Frostlands que é retratada neste papel de parede. Como você pode ver na imagem, a paisagem está congelada e as imponentes estruturas de gelo estão à distância. Em todo o mundo do jogo, o céu tem um tom vívido de roxo, sugerindo a natureza mágica do próprio jogo.

A Toca do Gigante

No jogo, os jogadores terão que navegar pela sinistra e perigosa Caverna do Gigante, que é uma masmorra sinistra e perigosa. Com raízes e trepadeiras cobrindo as paredes e o chão, a imagem retrata um ambiente escuro e claustrofóbico.

Onde baixar o papel de parede Elden Ring?

Você pode baixar o papel de parede Elden Ring gratuitamente em vários sites. Existem alguns sites populares listados abaixo:

Papel de paredeSafari

Existem muitos papéis de parede Elden Ring disponíveis no WallpaperSafari, um popular site de papéis de parede. Neste site, você pode navegar por várias categorias e baixar papéis de parede de diferentes resoluções.

Local na rede Internet

Abismo papel de parede

Outros sites populares que oferecem papéis de parede de Elden Ring incluem Wallpaper Abyss e Wallpaper Magnificent. Você pode pesquisar em diferentes categorias e filtrar papéis de parede por resolução, proporção e outros fatores.

Local na rede Internet

Caverna papel de parede

Com uma ampla seleção de papéis de parede Elden Ring de alta qualidade, o Wallpaper Cave é um ótimo site para encontrá-los. Existem vários critérios disponíveis no site para pesquisar papéis de parede, incluindo resolução, proporção e critérios relacionados.

Local na rede Internet

Reddit

Existem muitos papéis de parede do Elden Ring disponíveis no Reddit, bem como outros conteúdos feitos por fãs. Elden Ring é um tópico com vários subreddits, e muitos usuários compartilham seus próprios papéis de parede e obras de arte neles.

Local na rede Internet

Como definir o papel de parede Elden Ring em sua área de trabalho

Depois de baixar seu papel de parede favorito do Elden Ring, você pode defini-lo facilmente como plano de fundo da área de trabalho. Veja como fazer:

janelas

Você pode definir um papel de parede Elden Ring na área de trabalho do Windows em algumas etapas simples. Veja como fazer:

Escolha o papel de parede Elden Ring que você deseja como plano de fundo da área de trabalho. Para salvar a imagem em seu computador, clique com o botão direito nela e selecione “ Salvar imagem como “. Vá para o local onde a imagem foi salva e clique com o botão direito nele. No menu suspenso, escolha “ Definir como plano de fundo da área de trabalho “.

Como alternativa, você pode definir um papel de parede Elden Ring como plano de fundo da área de trabalho seguindo estas instruções:

Clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecione “ Personalizar “. No menu à esquerda, clique em “ Fundo .” Sob “ Escolha sua foto ,” clique em “ Navegar “. Para visualizar o papel de parede Elden Ring, navegue até o local onde você o salvou. Você pode ajustar como o papel de parede aparece em seu computador usando o botão “ Preencher ,”“ Ajustar ,”“ Esticar ,”“ Telha ,” ou “ Centro ”opções. Para aplicar o papel de parede à sua área de trabalho, clique em “ Salvar alterações “.

Mac OS

Você pode definir um papel de parede Elden Ring como plano de fundo da área de trabalho no MacOS clicando com o botão direito do mouse na imagem e selecionando “Definir imagem da área de trabalho”. Isso definirá automaticamente o plano de fundo para Elden Ring.

Dispositivos móveis

Basta baixar o papel de parede Elden Ring para o seu dispositivo móvel e selecioná-lo como papel de parede nas configurações do seu dispositivo.

Conclusão

Usar o papel de parede Elden Ring como plano de fundo da área de trabalho ajudará você a mergulhar no incrível mundo do jogo. Elden Ring tem potencial para ser um dos jogos visualmente mais impressionantes de todos os tempos. Você pode baixar muitos papéis de parede gratuitos do Elden Ring e defini-los como plano de fundo da área de trabalho no Windows e no MacOS.

Você não vai se arrepender de conferir os papéis de parede do Elden Ring, seja você um fã obstinado ou apenas queira aprimorar sua área de trabalho com algumas imagens épicas. Então, isso é tudo o que temos para você, o melhor papel de parede Elden Ring. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, comente abaixo se tiver alguma sugestão para nós.

