‘Ele não era uma coisa perfeita’: Bill Gates revela uma falha do co-fundador da Apple, Steve Jobs

Steve Jobs é frequentemente considerado um dos maiores do mundo da tecnologia e dos negócios. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, teve a sorte de conhecer Jobs e sua ética de trabalho. Gates geralmente só faz elogios a Steve Jobs. No entanto, em uma entrevista recente, ele ofereceu um raro vislumbre de uma falha no falecido bilionário e cofundador da Apple. Gates afirmou que Jobs “sobrecarregou” as pessoas.

Durante sua recente visita à Índia, em entrevista ao Indian Express, Bill Gates disse que, embora tivesse muito a aprender com Steve Jobs, “ele não era uma coisa perfeita”.

Gates afirma que Jobs sobrecarregaria as pessoas. Ele disse que ele [Jobs] sobrecarregaria as pessoas, então ele não era uma coisa perfeita, mas Steve era incrível, aprendi muito com ele.”

Gates afirmou que Steve Jobs era uma pessoa única e que ambos eram “totalmente diferentes”.

Bill Gates explicou por que Steve Jobs era tão bom, apesar de não escrever uma linha de código. Gates afirmou que Steve Jobs tinha um grande senso de design e marketing. Além disso, Gates disse que Jobs tinha uma percepção intuitiva de quem é um bom engenheiro.

Gates disse: “Aprendi muito com Steve, éramos totalmente diferentes, quero dizer, ele nunca escreveu uma linha de código, mas seu senso de design, marketing, sua sensação intuitiva de quem é um bom engenheiro, Steve era uma pessoa única, e ele conseguiu extrair muito das pessoas.

