Para obter sucesso no mercado de investimentos é necessário considerar a necessidade de realizar um planejamento eficiente, bem como se atente às diversas modalidades de fraudes e golpes que ocorrem no mercado online.

Eleve a sua segurança ao entrar no mercado de investimentos

O novo investidor pode obter sucesso ao diversificar suas opções dentro do mercado de investimentos. Entretanto, é necessário ter alguns cuidados relevantes para destacar o seu processo objetivamente e de forma segura.

Cuidado com golpes

Tenha cuidado com abordagens que ocorrem na internet e que prometem riqueza rápida através de retornos exponencialmente elevados e em curto prazo, pois, geralmente, são golpes que podem ocorrer de forma direta ou indireta.

É possível que seja abordado por uma pessoa física que se ofereça para intermediar o seu processo, bem como, por uma empresa aparentemente segura que ofereça realizar esse intermédio através de investimentos específicos, como investimento em bitcoins, por exemplo.

Analise a economia

Estudar a economia e entender seu impacto dentro do investimento é fundamental para desconfiar naturalmente de ofertas muito fora da realidade do mercado. Além disso, esse fator é importante para analisar as melhores opções dentro da sua realidade e sua objetividade em longo prazo.

Fontes oficiais

Busque informações por plataformas oficiais, dessa forma, poderá elevar seu conhecimento e sua segurança. A Bolsa de Valores (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB) são importantes fontes de informações confiáveis.

Plataformas confiáveis

Pode ser viável consultar o gerente do seu banco e realizar uma análise de perfil de investidor. Além disso, caso opte por realizar o seu processo de forma mais autônoma, diversas fintechs oferecem possibilidades de investimentos através de suas plataformas, como o Nubank, o Neon e o Banco Inter.

Sendo assim, é importante ter cuidado com golpes e analisar todas as opções. Além disso, inicie pelas possibilidades de renda fixa e diversifique suas opções.

Renda fixa

Dessa maneira, poderá entender o mercado de forma prática e considerar a volatilidade da economia dentro da dinâmica dos investimentos. O certificado de depósito bancário e o tesouro direto são exemplos de opções de renda fixa viáveis para quem deseja conhecer o mercado de investimentos.

Sendo assim, faça um processo planejado e considere todos os riscos de perdas e as possibilidades de golpes que ocorrem no mundo virtual. Dessa forma, poderá elevar a sua rentabilidade com segurança e com paciência, considerando a realidade mercadológica e o inconstante fluxo da economia de forma global.