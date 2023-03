Eli Manning espera conseguir Jerry Seinfeld e Larry David no ‘ManningCast’

TMZ Sports desempenhou um papel fundamental (ou assim dizemos a nós mesmos) em ajudar Peyton e Eli contratam o ex-presidente em sua transmissão alternativa de “Monday Night Football” na última temporada… com o irmão mais velho brincando A entrevista de Eli conosco em fevereiro de 2022 foi o que ajudou a fechar o negócio.

Considerando nossa influência demos a Eli a oportunidade de fazer sua tentativa para seus próximos convidados dos sonhos no programa ESPN2 … e ele tem alguns grandes nomes em mente.

“Acho que agora sou um grande fã de ‘Seinfeld’, então acho que Jerry Seinfeld, Larry David … algo nesse reino seria muito legal”, Eli nos disse em seu evento de Páscoa com o The Children’s Place.

A dupla seria ótima … considerando que Jerry é um grande fã dos Giants e Larry é conhecido como um apoiador obstinado dos Jets. Há também relatórios o criador de “Seinfeld” desempenhou um papel em conseguir que Obama aparecesse no “ManningCast” no ano passado … então talvez seja hora de ele fazer isso também.

Eli admite que nunca pensou que seria capaz de conseguir um ex-presidente … acrescentando: “Nunca imaginaria que, quando me aposentasse do futebol, entrevistaria Barack Obama para um segmento enquanto assistia a um jogo de futebol ao mesmo tempo. tempo. Isso meio que me surpreendeu.”