Elis Brasil VOLTA A CONTRATAR; Conheça os cargos!

A Elis Brasil, empresa internacional de multisserviços, que fornece soluções de locação de artigos têxteis, higienização e manutenção, está atrás de novos profissionais no mercado. Dessa forma, caso esteja buscando um novo emprego, vale a pena conferir a lista abaixo:

Estagiário de Enfermagem – Ceilândia – DF – Enfermagem;

Operador de ETE – Eusébio – CE – ETA / ETE;

Estagiário de Segurança do Trabalho – São José – SC;

Estagiário de Recursos Humanos – Ceilândia – DF – Recursos Humanos (Generalista);

Analista de PCP – Jundiaí – SP – PCP;

Assistente de Tecnologia Informação – Ceilândia – DF – Administrador;

Auxiliar de Manutenção Predial – Ceilândia – DF – Manutenção em Geral;

Auxiliar de Lavanderia – Paulista – PE – Lavanderia;

Gestor de Atendimento Júnior – Eusébio – CE – Atendimento;

Analista de Tecnologia da Informação – Anápolis – GO – TI;

Jovem Aprendiz Produção – Eusébio – CE – Embalador;

Aprendiz – Palhoça – SC – Produção;

Gerente de Produção – Diadema – SP – Produção.

Mais sobre a Elis Brasil e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre a Elis Brasil, pode-se destacar que a multinacional está presente na Europa e na América Latina, sendo líder na maioria dos 28 países em que atua, empregando 45.000 profissionais em 440 centros de produção e serviços. Trabalha para organizações públicas e privadas de todos os tamanhos e em todos os setores.

Além disso, oferece soluções sob medida em linho plano, vestuário de trabalho, banheiros, proteção de pisos, bebidas, salas limpas, controle de pragas e gerenciamento de resíduos médicos. Por fim, a Elis Brasil disponibiliza soluções sustentáveis e personalizadas para que o modelo de crescimento respeite as pessoas e o meio ambiente, o que lhe permite oferecer soluções das quais os clientes possam se orgulhar, com satisfação garantida.

