Elon Musk anuncia novos recursos do Twitter, incluindo criptografia, respostas DM e reações emoji

Elon Musk, CEO do Twitter, anunciou recentemente que a plataforma de microblogging em breve apresentará vários novos recursos, incluindo a capacidade de responder a mensagens diretas individuais (DM), usar qualquer emoji de reação e criptografia. Musk afirmou que esses novos recursos serão lançados ainda este mês e oferecerão aos usuários uma experiência mais interativa e segura na plataforma.

Este anúncio segue o recente lançamento do Twitter de uma nova política destinada a prevenir o discurso violento na plataforma. A política proíbe ameaças, danos, incitação à violência e glorificação da violência, em um esforço para criar um ambiente online mais seguro para todos os usuários.

Com o objetivo de lançar a capacidade de responder a DMs individuais, use qualquer emoji de reação e criptografia ainda este mês —Elon Musk (@elonmusk) 5 de março de 2023

Além desses novos recursos, o Twitter também revelou que os usuários agora receberão uma notificação se uma nota da comunidade for exibida em um tweet que eles responderam, curtiram ou retuitaram. Esse recurso foi projetado para fornecer aos usuários mais contexto e conhecimento das conversas que ocorrem na plataforma.

Este anúncio vem na sequência de um relatório recente do The Wall Street Journal, que revelou que o Twitter experimentou uma queda de 40% ano a ano na receita e nos ganhos ajustados para o mês de dezembro. Apesar desse revés, Musk continua otimista com o futuro da plataforma e prometeu introduzir novos recursos e melhorias nos próximos meses.

Uma dessas melhorias, de acordo com Musk, será a capacidade de os usuários ajustarem o algoritmo para a correspondência mais próxima. Isso permitirá que os usuários personalizem sua experiência no Twitter de acordo com suas preferências e interesses individuais, criando uma plataforma mais personalizada e envolvente para todos os usuários.

