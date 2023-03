Elon Musk diz que o Twitter vale menos da metade do que ele comprou

Elon Musk diz que o Twitter agora vale menos da metade do que ele comprou – e, se você se lembra, isso foi como US $ 44 bilhões … então, sim, uma GRANDE queda de fato.

O Chief Twit fez a nova avaliação em um e-mail para toda a empresa que ele enviou aos funcionários restantes – isso de acordo com o NYT, que diz ter colocado as mãos em uma cópia. No memorando interno, a EM diz que o Twitter atualmente vale US$ 20 bilhões… US$ 24 bilhões a menos do que seu preço de compra.