Elon Musk envia aviso ameaçador se Donald Trump for preso: ‘Ele vai ganhar por um deslizamento de terra’

Tele notícias de de Donald Trump possível prisão na próxima semana tem o potencial de se transformar em um dos maiores desastres políticos da última década, que também está contando com sua ascensão ao poder em 2016. Muitos podem pensar que ele está acabado porque perdeu a eleição de 2020, mas todos os seus apoiadores ainda estão lá e eles vão tentar reeleger no ano que vem. Isso é, a menos que ele seja preso e jogado na prisão, é claro. Prender Donald Trump apenas um ano antes do ciclo eleitoral sem nenhum caso forte para colocá-lo na prisão para sempre é uma das coisas mais idiotas que o atual governo pode fazer. Elon Musk está bem ciente disso e já fez uma previsão minuciosa sobre isso.

Musk está convencido de que se Donald Trump for preso, ele será libertado rapidamente e esse status de mártir lhe renderá muito mais eleitores. elon não errou muito ao longo de sua vida, isso não é tão difícil de prever. Donald Trump já sabe disso e está aproveitando todas as vantagens que podem jogar a seu favor durante a campanha presidencial de 2024. No final do dia, a última corrida dentro da Republicano partido será Trump contra Ron De Santis. Quem vencer essa disputa será o candidato à presidência em 2024.

Donald Trump está chamando os amaricanos para protestar

O que mais preocupa as pessoas é a constante chamada às armas que Donald Trump está fazendo, é um sentimento semelhante ao da insurreição de 6 de janeiro. Ele não está pedindo, ele está exigindo que as pessoas saiam e protestem em seu nome. Trump está usando todos os pontos de discussão que os conservadores têm usado para desacreditar o Partido Democrata há anos. Não se engane, qualquer tipo de reação violenta à sua possível prisão será de sua responsabilidade. Elon Musk está correto ao presumir que Trump ganhará muito mais poder do que jamais teve se os promotores não tiverem um caso sólido que possa mantê-lo atrás das grades. A julgar por quão carentes eles têm sido ao longo dos anos, eles não parecem ter um.