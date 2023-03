Elon Musk não é mais a pessoa mais rica do mundo; perde vaga para Bernard Arnault, da LVMH

O CEO da Tesla e do Twitter, Elon Musk, perdeu o primeiro lugar na lista global dos ricos novamente na sexta-feira, depois de recuperá-lo no início desta semana. O patrimônio líquido de Musk é de US$ 176 bilhões na sexta-feira, após uma perda de cerca de US$ 7,71 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Com isso, o fundador da LVMH, Bernard Arnault, recuperou novamente o título de pessoa mais rica do mundo. Arnault tem um patrimônio líquido de US$ 187 bilhões, após um ganho de US$ 710 milhões. De acordo com a lista de bilionários em tempo real da Forbes, o patrimônio líquido atual de Musk é de US$ 186,9 bilhões, enquanto Arnault tem uma fortuna pessoal de US$ 211,2 bilhões.

O CEO da Tesla e do Twitter havia recuperado seu lugar na lista dos mais ricos do mundo após um aumento de US$ 50,1 bilhões em 28 de fevereiro. Com isso, Musk tinha um patrimônio líquido de US$ 187 bilhões e ultrapassou o fundador da LVMH.

A perda da fortuna pessoal de Musk pode ser atribuída a uma queda de mais de 5% nas ações da Tesla na quarta-feira, quando Musk perdeu cerca de US$ 1,91 bilhão em patrimônio líquido em um único dia. O patrimônio líquido do bilionário excêntrico, no entanto, é de US$ 176 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

Elon Musk governou a pirâmide da riqueza durante grande parte de 2022, devido às altas participações das ações da Tesla, que subiram cerca de 100% devido à demanda e vendas dos investidores. A tendência de alta no patrimônio líquido de Musk continuou antes de ser atingida pelo frio de dezembro, quando os preços das ações da Tesla caíram cerca de 65%.

Arnault e Musk são seguidos pelo fundador da Amazon e da Blue Origin, Jeff Bezos, pelo cofundador da Microsoft, Bill Gates, pelo investidor bilionário Warren Buffett e por Larry Ellison, da Oracle, na lista dos ricos globais. Bezos, Gates, Buffett e Ellison têm patrimônio líquido de US$ 116 bilhões, US$ 114 bilhões, US$ 107 bilhões e US$ 100 bilhões, respectivamente, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

