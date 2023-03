Elon Musk revela plano mestre no Tesla Investor Day 2023 – Robôs, carros autônomos, civilização espacial e muito mais

Durante o evento Investor Day 2023 da Tesla, realizado na Gigafactory de Austin, Texas, o CEO Elon Musk revelou seu terceiro plano mestre que visa estabelecer uma economia de energia sustentável.

O objetivo de Musk é desenvolver 240 terawatts-hora (TWH) de armazenamento de energia e 30 TWH de geração de energia renovável, o que exigiria um investimento de US$ 10 trilhões, cerca de 10% do PIB global.

No entanto, Musk mencionou que esse valor é menos da metade do que gastamos atualmente na economia de combustão interna. Musk prevê que menos de 0,2% da área terrestre do mundo será necessária para criar a capacidade necessária de geração solar e eólica.

Musk também revelou que a capacidade de produção da empresa experimentará um salto de crescimento significativo, com a ajuda da IA, como parte do terceiro Plano Diretor. O objetivo do plano é estabelecer um sistema de transporte totalmente elétrico e autônomo, que Musk acredita que em breve substituirá os veículos ICE. Ele também sugeriu a possibilidade de eletrificar aeronaves e navios, mas não forneceu detalhes sobre como ou quando isso seria feito.

“Você poderia sustentar uma civilização muito maior que a Terra [currently does]. Muito mais do que os 8 bilhões de humanos poderiam realmente ser mantidos de forma sustentável na Terra e muitas vezes fico chocado e surpreso com o quão poucas pessoas percebem isso”, disse Musk.

Os executivos da Tesla, Lars Moravy e Franz von Holzhausen, falaram sobre o “inferno da produção” e os desafios de construir o Cybertruck em aço inoxidável no evento. Moravy argumentou que as lições aprendidas com o Cybertruck ajudarão a empresa a construir sua próxima geração de veículos de maneira mais eficiente e dentro de uma pegada de fábrica muito menor. von Holzhausen anunciou que o Cybertruck chegará ainda este ano, uma data significativamente mais próxima do que a estimativa pública anterior de Musk de que a produção não começaria até o próximo ano.

Os engenheiros revelaram que a Tesla reduzirá os custos de montagem pela metade nas futuras gerações de carros, mas um pequeno e acessível veículo elétrico muito aguardado não foi revelado.

Tesla lançou um novo vídeo com o Tesla Robot andando de forma independente e sem o auxílio de uma estrutura de suporte, mas não houve demonstração ao vivo do mesmo. Apesar das dificuldades em encontrar atuadores e motores adequados para a plataforma do robô humanóide, Musk espera que os robôs da empresa se tornem tão bem-sucedidos que em breve veremos um dia em que eles superarão os humanos. “Acho que podemos exceder uma proporção de um para um de robôs para humanos”, disse Musk.

As ações da Tesla caíram cerca de 50% desde o pico em novembro de 2021, mas se recuperaram mais de 60% este ano.

