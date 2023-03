Elon Musk sob investigação da FTC sobre o manuseio do Twitter Blue e Twitter Files

De acordo com um relatório de dois comitês da Câmara dos Deputados, a Federal Trade Commission (FTC) dos EUA solicitou que o Twitter forneça comunicações internas relacionadas ao proprietário Elon Musk e outras informações e dados detalhados sobre suas decisões de negócios como parte de uma investigação sobre a mídia social. empresa.

A FTC enviou mais de uma dúzia de cartas ao Twitter e seus advogados desde a aquisição de Musk em outubro, com pedidos que incluem a identificação da empresa de todos os jornalistas que tiveram acesso aos registros da empresa, bem como informações sobre o lançamento do renovado serviço de assinatura Twitter Blue. .

Eles também solicitaram que Musk testemunhe em conexão com a investigação. No entanto, Musk criticou publicamente a investigação como “um caso vergonhoso de armamento de uma agência governamental para fins políticos e supressão da verdade!”

Um caso vergonhoso de armamento de uma agência governamental para fins políticos e supressão da verdade! —Elon Musk (@elonmusk) 7 de março de 2023

A FTC declarou que “não deveria ser surpresa que a equipe de carreira da comissão esteja conduzindo uma investigação rigorosa sobre a conformidade do Twitter com uma ordem de consentimento que entrou em vigor muito antes de Musk comprar a empresa”.

Uma das preocupações da FTC era se o Twitter tinha os recursos necessários para cumprir o decreto de consentimento de privacidade, acordado em maio de 2022. O acordo exigia que o Twitter melhorasse suas práticas de privacidade e responsabilizasse os indivíduos que ocupavam determinados cargos. Essa preocupação foi motivada por demissões em massa na empresa.

Embora alguns dos pedidos feitos pela FTC sejam relevantes para sua investigação sobre o Twitter, o relatório da equipe do Comitê Judiciário da Câmara e do Subcomitê Selecionado sobre Armamento do Governo Federal sugere que alguns elementos foram longe demais.

“Não há razão lógica para que a FTC, com base na privacidade do usuário, precise analisar todas as decisões pessoais do Twitter. E não há razão lógica para que a FTC precise de todas as comunicações internas do Twitter sobre Elon Musk”, disse o relatório.

A agência tem perguntado ao Twitter se possui os recursos necessários para cumprir o decreto de consentimento de privacidade. No ano passado, uma pessoa familiarizada com o assunto informou à Reuters sobre as preocupações da FTC em relação aos requisitos de pessoal do Twitter para cumprir o acordo de maio de 2022, que também envolveu o Twitter concordando em pagar uma multa de US$ 150 milhões para resolver alegações de uso indevido de informações privadas. e melhorar suas práticas de compliance.

(Com entradas da Agência)

