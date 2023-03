Em breve, o ChatGPT estará em todos os lugares! OpenAI anuncia API oficial, GPT 3.5 Turbo para desenvolvedores

A OpenAI anunciou recentemente que agora permitirá que desenvolvedores terceirizados integrem o ChatGPT em seus aplicativos e serviços por meio de uma API. De acordo com a OpenAI, sua nova família de modelos, chamada GPT 3.5 Turbo, é o “melhor modelo para muitos casos de uso não relacionados ao chat”.

A OpenAI afirma que sua API ChatGPT pode ser usada para mais do que apenas criar uma interface de bate-papo com inteligência artificial, citando várias empresas que a usaram para esse fim, incluindo o recurso My AI da Snap, anunciado recentemente. A OpenAI está oferecendo 1.000 tokens por US$ 0,002, o que afirma ser “10 vezes mais barato que nossos modelos GPT-3.5 existentes”, em parte graças a “uma série de otimizações em todo o sistema”.

É importante observar que o modelo não é o mesmo que o Bing está usando, que a Microsoft chamou de “novo modelo de linguagem OpenAI de última geração” que é “ainda mais rápido, mais preciso e mais capaz” do que ChatGPT e GPT 3.5. No entanto, dado o investimento significativo da Microsoft em OpenAI, não é surpreendente que ela tenha acesso a tecnologia que não está disponível para o desenvolvedor médio. A Microsoft também está usando uma quantidade significativa de sua própria tecnologia para o Bing.

De acordo com a documentação da OpenAI, um token geralmente corresponde a aproximadamente 4 caracteres em inglês, e enviar um trecho de texto para a API responder pode custar vários tokens. A OpenAI também está oferecendo aos desenvolvedores uma instância dedicada do ChatGPT se eles estiverem executando uma quantidade monstruosa de dados por meio da API, fornecendo mais controle sobre o modelo, tempo de resposta e duração da conversa com o bot.

Além da API do ChatGPT para desenvolvedores, a OpenAI também anunciou uma nova API para o Whisper, seu modelo de fala para texto, que pode transcrever ou traduzir áudio por US$ 0,006 por minuto. Embora o modelo Whisper seja de código aberto, o OpenAI provavelmente tem acesso a hardware mais poderoso, tornando a API uma opção mais rápida e eficiente, principalmente para dispositivos de baixa potência, como telefones.

A OpenAI também fez algumas alterações nos termos de serviço do desenvolvedor, incluindo uma alteração na política de que não usará dados enviados por meio da API para treinar seus modelos, a menos que os clientes dêem permissão explicitamente. Essa mudança pode ajudar a aliviar as preocupações sobre informações proprietárias colocadas no bot, já que algumas empresas impediram os funcionários de usar a tecnologia.

