Em meio a demissões, Meta mantém programa de pagamento de bônus para criadores do Facebook e Instagram Reels

A Meta, empresa controladora do Facebook e do Instagram, está eliminando gradualmente seu programa de bônus Reels Play, que oferecia pagamentos mensais aos criadores que atingiam certas contagens de visualizações e outras métricas nas plataformas.

Introduzido em dezembro de 2021, o programa fazia parte de um esforço maior da Meta para canalizar mais dinheiro para programas de monetização de criadores, pois visava tornar o Reels mais competitivo com o TikTok.

Inicialmente, os incentivos prometiam aos criadores de melhor desempenho ganhos mensais de até US$ 35.000 (Rs 28,7 lakh). No entanto, a empresa agora está interrompendo o programa e “evoluindo” de outras maneiras. De acordo com uma declaração dada ao Insider, a Meta “parará de estender novos e renovados acordos Reels Play para criadores no Facebook e para criadores dos EUA no Instagram neste momento”. A empresa observou que ainda pode oferecer bônus aos criadores de maneiras mais “direcionadas”, como se o Reels entrasse em um novo mercado.

A decisão da Meta de eliminar gradualmente o programa de bônus Reels Play ocorre enquanto se prepara para expandir a publicidade nos Reels, o que permitiria acordos mais tradicionais de compartilhamento de receita para os criadores.

Em uma postagem recente no blog sobre as prioridades da empresa, Tom Alison, chefe do aplicativo do Facebook na Meta, sugeriu essa mudança, escrevendo: “Continuaremos expandindo nossos anúncios nos testes do Facebook Reels para ajudar mais criadores a obter receita de anúncios para seus Reels e aumente os presentes virtuais por meio do Stars on Reels.”

Embora nenhum cronograma específico tenha sido dado para a expansão da publicidade nos Reels, o fato de a Meta agora estar pausando seu programa de bônus sugere que a expansão do anúncio pode ser iminente. Enquanto a empresa se prepara para introduzir mais publicidade, parece que está repensando sua abordagem de monetização de conteúdo em suas plataformas.

Os criadores provavelmente precisarão ajustar suas estratégias de acordo para maximizar seu potencial de ganhos no cenário em constante mudança das mídias sociais.

Meta Demissões

A Meta demitiu 11.000 funcionários ou 13% da força de trabalho total em novembro do ano passado, com o objetivo de aumentar a eficiência organizacional. De acordo com várias fontes, mais demissões podem ser esperadas este mês.

