Embracon ABRE CARGOS na Grande São Paulo

A Embracon, empresa que atua no mercado de consórcio, traz as melhores soluções para que as pessoas possam realizar seus sonhos, sejam eles quais forem, está atrás de novos funcionários para compor o seu time. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos ofertados:

Administrador Pleno – SALESFORCE – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Analista de Sistema – ERP TOTVS – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Analista de Sistemas Pleno – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Analista de Suporte ao Negócio Pleno – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Analista de CRM / Financeira – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo;

Especialista – Riscos e Compliance – Santana de Parnaíba – SP – Efetivo.

Mais sobre a Embracon e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Embracon, é válido frisar que trata-se de uma empresa que, desde 1988, vem realizando o sonho de milhares de pessoas. Ao adquirir um consórcio com a Embracon, você tem a garantia e a segurança que só uma das maiores e mais premiadas administradoras de consórcios do país pode proporcionar.

Além disso, com filiais nas principais cidades brasileiras, é uma das administradoras que mais cresce, pois além da competência e responsabilidade temos um profundo respeito pelos clientes. Por fim, é uma empresa que trabalha com foco nos resultados. Isso significa que espera que os colaboradores deem sempre o seu melhor.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!