Emmitt Smith critica Cowboys por dispensar Ezekiel Elliott: ‘Sem amor por você’

Fvermes Dallas Cowboys correndo de volta Ezequiel Elliot foi dispensado da equipe, e parece que a mudança não passou despercebida pelos ex-jogadores vaqueiros ótimo Emmitt Smith. Smith comentou sobre a situação, afirmando que, embora entenda que a NFL é um negócio e que os times estão sempre em busca do próximo grande sucesso, ainda dói ver um jogador como Elliott partir.

ferreiro reconhece que a NFL é uma liga do tipo “o que você fez por mim ultimamente”, e parece que o vaqueiros não acredito mais nisso Elliot pode trazer valor para a equipe como seu principal ganhador de terreno. No entanto, Smith ainda sente compaixão pelo running back e sabe que muitos torcedores de longa data do Cowboys compartilham seus sentimentos.

Smith comentou sobre um Cowboys Instagram post: “Uau, isso é incrível para mim – sem desrespeito Malik Davis. Nosso running back titular se foi e seu reserva quebrou a perna? a NFL representa não por muito tempo. Todo mundo, vá pegar seu dinheiro porque eles não têm amor por você.

“Não faz sentido e esta é uma daquelas coisas que fazem você quebrar a cabeça. Obrigado Z por dar tudo o que você tem, incluindo plano de lesões durante todo o ano passado. É por isso que a NFL representa não a lei. Todo mundo senão vá pegar seu dinheiro porque eles não têm amor por você”.

A produção de Zeke estava em seu ponto mais baixo em 2022

Elliott foi uma escolha de primeira escolha em 2016 e rapidamente se estabeleceu como uma estrela no vaqueiros lista. Ele correu para 1.631 jardas e 15 touchdowns em sua temporada de estreia e continuou a ter um bom desempenho nos anos seguintes. No entanto, sua produção caiu no ano passado enquanto ele lutava contra lesões, correndo para 876 jardas e 12 touchdowns com uma média de 3,8 jardas por carregamento.

Embora a decisão de liberar Elliott pudesse ser esperada, ainda marca o fim de uma era para os Cowboys e seus fãs.