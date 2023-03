Empreender no digital é maior tendência e representa o futuro, veja detalhes

O sonho de infância de muitas pessoas de abrir seu próprio negócio está se tornando realidade. Aliás, a tendência parece ter chegado ao Brasil para ficar. Sem sombra de dúvidas, uma porcentagem considerável dos novos empreendedores, está apostando no empreendedorismo digital. Por isso que hoje, nós vamos indicar que empreender no digital é a maior tendência e representa o futuro dos negócios.

Pois, aqueles que desejavam abrir sua própria empresa, mas não tinham recursos financeiros, encontraram sucesso no mundo online. Sendo assim, esse tipo de negócio demonstra, mais uma vez, que a internet pode ser uma rica fonte de oportunidades para quem sabe utilizá-la corretamente.

O que exatamente é empreender no digital?

Engajar-se no empreendedorismo digital é, em essência, administrar um negócio a partir de uma plataforma digital. Na verdade, a empresa em questão pode vender seus produtos ou fornecer seus serviços online. Assim, poupando seus clientes do incômodo de ter que visitar fisicamente seu local físico.

Algumas empresas lançam e operam exclusivamente no mundo digital, enquanto outras migraram para a web.

Muitas grandes marcas e redes, com lojas físicas em vários centros urbanos, optaram por vender seus produtos exclusivamente online. Aliás, o objetivo é atingir um público maior de uma maneira fácil e barata.

No entanto, a maioria das vendas online são feitas por micro e pequenas empresas. Segundo pesquisa do Sebrae (Serviço Brasileiro de Atendimento às Pequenas Empresas) e do e-commerce Brasil, as pequenas empresas são responsáveis ??por 90% de todas as transações.

Esses números mostram que os pequenos empresários continuam dominando o mercado, apesar da presença de marcas conhecidas. Ou seja, as marcas podem aproveitar o ambiente online para se aproximar de seus clientes e, como bônus, alcançar mais pessoas em mais nichos de mercado.

Por que tantas pessoas colocam dinheiro nesse tipo de negócio?

Se não fosse por todos esses benefícios, os negócios online não teriam o sucesso que têm hoje. Portanto, obviamente existem fatores determinantes, e o crescimento do acesso à internet no Brasil e no mundo é um deles.

Dados recentes do IBGE mostram que mais de 70% da população brasileira tem acesso à internet.

Além disso, os custos iniciais e contínuos do negócio são drasticamente reduzidos. Por exemplo, uma loja física precisa colocar dinheiro em um local físico, o que inclui itens como fachada, estacionamento, água, eletricidade, internet e sistemas de segurança, entre outros.

Como não é necessário ter um local de negócios permanente, esses custos podem ser totalmente desconsiderados ao administrar uma empresa online. Afinal, em qualquer lugar você pode obter uma boa conexão com a Internet e um computador pode servir como sua sede. Existem custos associados à criação de um site, como registro de domínio e hospedagem de site, mas eles são insignificantes em comparação com o custo de abertura de uma loja física.

Falando em vantagens, outra vantagem desse tipo de negócio é a adaptabilidade. Desse modo, você não precisa estar fisicamente presente para fazer uma venda. Quando o site está funcionando corretamente, os clientes podem fazer compras sempre que quiserem e os empresários podem acompanhar as operações de onde quer que estejam.

Como ser um empreendedor sem ser motivado por dinheiro? Impossível! E essa é outra vantagem dos negócios online: eles crescem mais rápido. Pois, o produto ou serviço pode chegar a muito mais pessoas graças à internet do que se fosse comercializado apenas offline. Isso agiliza o retorno financeiro.

Por onde começar a empreender no digital?

Não é verdade que haja menos trabalho envolvido ou que tudo seja feito com mais entusiasmo só porque um negócio funciona online. Na verdade, o oposto é verdadeiro.

Comece do início se quiser ganhar dinheiro na internet realizando pesquisas de mercado e formulando um plano de negócios. Aliás, muitas empresas falham nos primeiros dois anos de operação devido à falta de foco e planejamento.

Por isso, crie uma oferta sólida de produtos e serviços e descubra exatamente a quem eles visam atender. Aliás, é crucial planejar uma campanha publicitária que passe a palavra para aqueles que podem usá-la.

Mas enquanto você está nisso, reserve um tempo para trabalhar em seu próprio crescimento profissional e pessoal. Pois, o empreendedor acompanha a evolução do mercado e sabe que precisa aprender sempre.

As pós-graduações desempenham um papel importante nesse sentido. Por exemplo, fazer um curso na área de Administração pode fornecer uma base útil para aqueles que levam a sério a entrada no mundo dos negócios.