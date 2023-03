Empresários visitam Penedo para viabilizar investimento em hotelaria e no Polo Multissetorial

Secom PMP

Empresários que atuam na região do Sertão de Alagoas visitaram Penedo no início desta semana para conhecer o potencial da cidade que está pronta para receber novos investimentos.

Aiton e Andrey Bezerra Lima foram recepcionados por Pedro Felipe Queiroz, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (Sedecin) da Prefeitura de Penedo.

Os proprietários de meio de hospedagem situado na cidade de Olho d’Água do Casado – um dos atrativos da região dos Cânios do São Francisco – demonstraram interesse em um imóvel localizado no Centro Histórico de Penedo.

O local está em obras, sendo que os empresários irão conversar com os proprietários sobre a possibilidade de assumir o empreendimento que criará empregos e ampliará a oferta de leitos na cidade cada vez mais qualificada para o turismo.

Os investidores foram apresentados a diversos atrativos turísticos de Penedo e também conversaram com o Prefeito Ronaldo Lopes, o Vice-Prefeito João Lucas e o Secretário Municipal de Turismo Jair Galvão.

“Essa visita técnica é consequência do aquecimento recente do setor que tem apoio incondicional do governo Ronaldo Lopes e das oportunidades que Penedo apresenta em seu processo de consolidação como destino turístico que irá surpreender Alagoas e o Brasil”, afirma Jair Galvão,

Airton e Andrey ficaram impressionados com Penedo, confirmaram que retornarão em breve e planejam investir também em outros setores da cidade, inclusive em área que pretendem adquirir no Polo Multissetorial, o antigo Distrito Industrial Roberto da Silva Peixoto.

A nova configuração da área que pertence a Prefeitura de Penedo permite a diversidade de empreendimentos, iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes para atrair mais atividades geradoras de emprego e renda para a população penedense.

