ENEM e vestibulares: você precisa saber quem é o povo curdo

Os Curdos: um resumo completo para as suas provas

O povo curdo é um grupo étnico do Oriente Médio que é formado por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo.

O tema é cobrado com frequência por questões de geografia e de atualidades, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre os curdos e suas principais características. Vamos conferir!

Quem são os curdos?

Atualmente, o povo curdo é considerado o maior povo apátrida do mundo, formado uma população de cerca de 30 milhões de pessoas. Apesar de serem o quarto maior grupo étnico de todo Oriente Médio, os curdos não possuem uma nação e vivem em territórios diversos, como Turquia, Iraque, Síria, Irã e Armênia.

Principais aspectos dos curdos

Os curdos não possuem uma religião específica, praticando religiões diversas como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Ainda, alguns curdos seguem a religião yazidi, que mescla características do zoroastrismo, do islamismo e do judaísmo.

O Curdistão

A criação de uma nação para os curdos foi cogitada depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Porém, a ideia seria abandonada e pouco tempo devido à interesses conflitantes da Turquia e da Inglaterra.

Os curdos sempre foram perseguidos pelos iraquianos. Mas, a partir do ano de 1970, a Região do Curdistão, em que habitam 7 milhões de pessoas da etnia curda, passou a ser extremamente atacada pela ditador Saddam Hussein.

Contudo, com a morte de Hussein em 2006, os curdos passaram a exigir uma maior autonomia em relação ao Iraque. Em 2017, foi realizado um referendo sobre a independência do Curdistão. Porém, a votação foi contestada pelo governo do Iraque, que a classificou como ilegal. O Iraque não quer perder a região do Curdistão, uma vez que ela possui valiosas reservas de petróleo.

Os curdos ainda não conseguiram a consolidação de um Estado Nacional próprio.