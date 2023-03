entenda como funciona e como se proteger

Aproveitando-se de pessoas em situações vulneráveis e com baixo entendimento técnico sobre o assunto, estelionatários estão realizando um novo golpe (golpe do Pix Multiplicador), que envolve o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, o Pix.

Nos últimos dias, cresceram as dúvidas sobre o chamado “Pix Multiplicador”, principalmente sobre se a “ferramenta” realmente funciona.

No entanto, as autoridades alertam ao público de que se trata de um golpe financeiro.

O que é o golpe do Pix Multiplicador?

O golpe do Pix Multiplicador é um crime em que golpistas tentam convencer alguém que precisa de dinheiro a enviar uma determinada quantia, prometendo recuperá-la em múltiplos de dez.

Desse modo, abordando as vítimas nas redes sociais, apresentando provas e fotos de contas bancárias falsas, os golpistas tentam convencer que a multiplicação realmente acontece.

Como funciona o golpe do Pix Multiplicador?

Inicialmente, as quadrilhas aplicam o golpe do Pix Multiplicador nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Com isso, abordam as vítimas, informam sobre a existência do chamado Pix Multiplicador, e afirmam que trata-se de uma oportunidade única.

Assim, os golpistas encaminharam uma tabela mostrando o que os usuários poderiam ganhar em troca quando entrarem no esquema.

No geral, o “investimento” tem valor inicial de R$ 70, que deve ser enviado via Pix, por meio do qual os criminosos prometem devolver R$ 700, ou seja, 10 vezes o valor inicial.

Em busca de uma grana extra, muita gente acredita nos golpistas, que enganam as pessoas recebendo o valor solicitado através do Pix. Contudo eles não devolvem nada, causando enormes prejuízos às vítimas.

Mensagens dos golpistas

Em prints de mensagens sobre o golpe do Pix Multiplicador divulgadas nas redes sociais, os golpistas afirmam que, se a vítima enviasse um valor via Pix, ela receberia dez vezes mais.

“Trabalho com transferências via Pix diretamente em sua conta. Em cinco a 10 segundos, todos os valores são retirados de contas congeladas ou bloqueadas em nomes de terceiros. Aceitamos pagamentos via Pix ou depósito em casa lotérica.

Pagamento via Pix você receberá em cinco a 10 segundinhos no máximo em sua conta”, diz o golpista.

A pessoa então perguntou se a transferência era confiável e pediu uma garantia. Foi quando o golpista afirmou que era policial rodoviário federal.

“Eu sou policial, amigo. Você acha mesmo que irei acabar com a minha carreira por causa disso? Eu faço diversas transferências o dia inteiro. Aqui você não será enganado, amigo”, diz o criminoso.

Como evitar o golpe do Pix Multiplicador?

Para evitar cair em novos golpes, tenha cuidado com as formas “mágicas” de ganhar dinheiro ou multiplicá-lo, porque, infelizmente, os criminosos se aproveitam das vulnerabilidades e sonhos das pessoas para realizar seus golpes.

Portanto, é de extrema importância que a pessoa contactada nunca forneça dados pessoais, dados bancários, senhas ou envie dinheiro para estranhos.

Além disso, ao realizar transações financeiras online, procure sempre se associar apenas a perfis oficiais de lojas e outras instituições, colocando a segurança em primeiro lugar.

Em suma, é importante que as pessoas, ao se depararem com essas tentativas, denunciem as contas falsas utilizadas nas redes sociais pelos criminosos, bem como busquem as autoridades competentes sobre o golpe do Pix Multiplicador.