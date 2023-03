O débito automático Nubank é uma opção interessante para pagar as contas em dia, sem preocupação. Confira informações oficiais da fintech sobre o funcionamento deste serviço!

Entenda como funciona o débito automático Nubank

O Nubank possui vários serviços para facilitar a rotina do cliente, dentre os quais está o débito automático, que permite que o cliente pague suas contas em dia com segurança e praticidade.

Segundo informações oficiais do Nubank, o cliente pode optar por receber um alerta de valor e ser avisado, caso a conta venha mais alta do que o comum. Além disso, o cliente pode ser informado com antecedência, caso não possua valor suficiente de saldo na sua conta Nubank na data próxima ao vencimento da conta cadastrada.

Pausa e programação

O Nubank destaca que o cliente pode pausar o pagamento automático e retomar quando necessário. Se o cliente não tiver saldo suficiente na conta, receberá o aviso do Nubank com 3 dias de antecedência para se programar.

Notificações cadastradas

Assim sendo, poderá elevar o seu controle financeiro, já que é possível definir um valor para receber uma notificação do Nubank, caso a sua conta venha mais alta do que o valor informado.

Além do débito automático, o cliente pode contar com toda a experiência digital do Nubank, que oferece diversos serviços. Assim como todos os serviços da fintech, o débito automático é uma função liberada aos poucos. Por isso, o cliente deve ficar atento ao seu aplicativo para visualizar essa facilidade, quando ela estiver disponível.

Como cadastrar uma conta em débito automático no Nubank?

De acordo com informações da fintech, o débito automático faz parte da assistência de pagamentos Nubank. Assim sendo, para realizar esse cadastro, acesse o aplicativo do Nubank, busque pela opção “acompanhe também”, clique em “assistente de pagamentos”, por conseguinte, “cadastrar compromisso”, seguido de “débito automático”.

O cliente deve escolher qual é a fala que deseja cadastrar, bem como a empresa. Sendo assim, basta informar o código de barras automático e colocar a data de vencimento da conta.

Uma importante opção para o seu planejamento

Estando tudo certo, o cliente deve informar a senha e confirmar o cadastro. Desta maneira, terá optado por mais uma facilidade Nubank que pode ser positiva dentro de um planejamento financeiro.

O débito automático Nubank pode ser mais uma opção relevante para um planejamento que considere suas particularidades, já que é possível controlar seus gastos, evitando pagar multas por atraso.