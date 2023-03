Hoje passaremos algumas informações para que você entenda como limpar telas sem arranhar.

A cada dia que passa, novos aparelhos são lançados com funções atualizadas, que avançam a cada lançamento. Porém, em um mundo onde as mudanças e evoluções estão presentes a cada minuto, existe uma única coisa que nunca muda, sendo a higienização que precisa ser feita em todos os objetos e lugares, incluindo as telas.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas para que você higienize suas telas sem arranhar, e consiga deixar seus aparelhos limpinhos, para poder usufruir melhor de suas funções e não corra riscos com os germes que podem se proliferar nos aparelhos.

Por isso, se te interessou e quer saber mais, não deixe de ler até o final para se surpreender com nossas dicas!

Por que é importante limpar as telas?

A tecnologia está cada vez mais evoluída, e no mundo atual, para onde quer que vamos é possível encontrar telas, sejam de celulares, computadores, tablets ou smart TVs.

Como todos os objetos e aparelhos, esses eletrônicos também precisam ser higienizados. Visto que acumulam muita sujeira, especialmente quando se trata dos aparelhos de uso contínuo, como smartphones e tablets.

Acontece que esses itens entram em contato com muitas superfícies, e se não forem limpos corretamente e com frequência, podem se tornar um habitat perfeito para alguns germes e bactérias, que causam vários malefícios para a saúde.

Além disso, como são através das telas que temos acesso ao conteúdo apresentado pelo aparelho, mantê-las limpas e espelhadas é fundamental para que a visão não seja obstruída pelos resíduos de sujeira e marcas que ficam sobre elas.

Por estes motivos, manter as telas e os aparelhos limpos, é fundamental para a saúde e poder usufruir de todas as funções oferecidas por eles sem nenhum problema.

Como limpar telas sem arranhar?

Agora que você já sabe a importância de manter os aparelhos e telas sempre limpinhos, é hora de descobrir como fazer isso sem arranhar.

As telas dos aparelhos são feitas para suportarem bastante fricção, mas, se você quiser conservá-las lisinhas por mais tempo, precisa tomar alguns cuidados especiais. Visto que, os arranhões na tela podem atrapalhar a visão tanto quanto os resíduos de sujeira e marcas que se acumulam sobre elas.

Para que você saiba como limpar suas telas sem arranhar, nós separamos o passo a passo de como fazer isso, confira:

Tela de celular e tablet

Para limpar a tela dos celulares e tablets, você irá precisar de algodão, papel toalha e álcool 70.

Umedeça o algodão no álcool e passe com movimentos leves de vai e vem sobre a tela até remover a sujeira. Em seguida, coloque o celular ou tablet com a tela virada para o papel toalha e deixe por alguns minutos para que toda a umidade seja retirada do aparelho.

Você também pode passar o algodão umedecido com álcool nas outras partes do aparelho para desinfetar ele todo. Assim, pode utilizá-lo com mais segurança, sabendo que está livre de bactérias.

Telas do notebook e da smart TV

Já as telas do notebook e da smart TV precisam de um pouco mais de cuidado e atenção, visto que são mais sensíveis que as telas dos celulares e tablets.

Para higienizá-las desligue os aparelhos, remova a tomada e passe um pano macio e seco sobre a tela até que a tela fique limpa.

Os panos indicados para essa limpeza, são aqueles feitos de algodão ou de microfibra, pois eles não deixam resíduos sobre as superfícies, e são bem macios, o que impede que suas fibras arranhem as telas.

Lembre-se de que os movimentos precisam ser feitos sempre na mesma direção e com cuidado, para não manchar as telas de seu notebook ou televisão.

Também existem alguns produtos especiais para limpeza de telas que podem ser utilizados para remover a sujeira mais facilmente, são encontrados em lojas de eletrônicos.

Agora que você já sabe como limpar telas sem arranhar. Coloque nossas dicas em prática para não ter problemas com sujeiras nem arranhões em seus eletrônicos.