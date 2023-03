entenda esse modelo de negócio e veja se vale a pena em 2023

Entre as ocupações mais comuns nos países em desenvolvimento está a de vendedor ambulante. Os modelos de negócios de food trucks vêm evoluindo desde o início do século 21, apesar do fato de que as vendas de comida de rua já existem há algum tempo. Por isso que hoje, nós vamos indicar sobre o modelo de negócio de food truck e se vale a pena investir em 2023.

Inicialmente, São Paulo se destacou como pioneira nesse campo, com muitos empreendedores imitando os modelos de negócios bem-sucedidos de Nova York e outras cidades americanas.

Assim que a notícia do sucesso se espalhou para outros estados, mais seguiram o exemplo, e agora food trucks podem ser encontrados em todos os estados brasileiros.

O modelo de negócio de food truck

Um food truck pode ser pensado como uma pequena cozinha móvel sobre rodas que viaja de um lugar para outro vendendo comida.

É importante planejar com antecedência a infraestrutura necessária para a construção de um food truck que atenda às necessidades de preparo e comercialização de alimentos de acordo com as normas das secretarias municipal e estadual de saúde. Assim como, da prefeitura, dos governos estadual e federal pautado pelas regulamentações da Anvisa.

O custo de obtenção de um food truck licenciado varia muito, dependendo dos regulamentos locais. Na verdade, você precisa registrar sua empresa no registro comercial do município local e solicitar uma licença de operação paga, ou alvará.

O proprietário da empresa pode comprar um modelo e modificá-lo para atender às suas necessidades ou comprar um produto completo. Além disso, existe também a possibilidade de investir em uma franquia.

Para evitar ser pego de surpresa pelas mudanças do mercado, um empreendedor de sucesso deve tomar decisões estratégicas. Por isso, o empresário precisa ter um plano no qual possa se basear e revisitar de tempos em tempos, além de um controle rígido do processo produtivo, tendo identificado os gargalos e outros pontos que contribuem para o produto final.

Relação entre food trucks e restaurantes

Os espaços privados tornaram-se cada vez mais populares. Os concorrentes no mercado de alimentos fora do lar incluem locais permanentes, fornecedores móveis, caminhões móveis, mercados móveis, bancos móveis e muito mais.

O trabalho deve ser regulamentado para garantir o sucesso de todos, sem que nenhum fator afete negativamente o objetivo geral de melhorar o panorama culinário do Brasil.

Como montar um food truck de sucesso?

Os food trucks oferecem uma grande variedade de culinárias para os clientes experimentarem. Entre alguns produtos, incluem brigadeiro gourmet, hambúrgueres, crepes, tapiocas, tacos, massas, sanduíches naturais, sorveterias, pratos vegetarianos e paleteria.

Além disso, os restaurantes móveis podem fornecer refeições completas adequadas para café da manhã, almoço ou jantar. É importante ressaltar que ao planejar um negócio alimentício, o correto posicionamento do produto em relação ao perfil do cliente que se espera conquistar deve ser uma grande preocupação.

Pois, para atrair novos clientes e aumentar os lucros com o food truck em funcionamento, uma estratégia é realizar ou participar de eventos que promovam a cultura da comida de rua na região.

Embora o trabalho na rua ofereça alguns desafios únicos, ele também tem suas desvantagens. Por exemplo, o clima pode ser um fator que afeta a receita.

E o cliente já não viu nenhuma novidade em comer com desconforto uma refeição que encontra em um restaurante pelo mesmo preço e qualidade: é preciso apresentar um produto genuíno a um preço justo e com design adequado ao consumo.

Por isso, os clientes também percebem a rapidez com que suas necessidades são atendidas. O trabalho pode ser mais tranquilo e os tempos de espera podem ser menores, se o preparo da comida for feito com antecedência.

Ao contratar pessoal, é importante manter os horários de pico de serviço em mente para evitar comprometer a eficiência. Ainda, outro fator que desacelera o atendimento é a redução da capacidade de produção devido ao uso de equipamentos menores.

Muitas vezes o cliente não tem noção dessas nuances. Para evitar a insatisfação do cliente durante os períodos de maior movimento, é crucial fornecer aos clientes informações precisas sobre quando a comida será entregue.

Vale a pena investir em food truck?

Assim, investir em um food truck em 2023, vale a pena pela grande variedade de produtos que podem ser comercializados, bem como a redução de custos fixos mensais a longo prazo. Além disso, a vida corrida das pessoas, faz com que lanches rápidos sejam escolhidos para serem degustados de forma rápida e gostosa.