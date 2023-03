O mercado de investimentos é muito amplo e pode ser bastante benéfico para quem busca elevar a sua rentabilidade para além da poupança. Entretanto, é necessário ter cuidado com golpes e fraudes que ocorrem na internet.

Entre no mercado de investimentos de forma segura

A sua entrada no mercado de investimentos deve ser planejada, por isso, é aconselhável que busque informações por fontes confiáveis e faça um planejamento que considere suas particularidades. O mercado de investimentos é muito amplo e, por isso, é necessário considerar a viabilidade de cada opção dentro da sua realidade e necessidade.

Analise as opções e considere seus objetivos

Questione pontos importantes sobre cada opção para verificar a viabilidade do investimento. Assim sendo, considere o valor que possui para investir; a possibilidade de precisar resgatar valores antes do final do contrato; as opções de renda fixa que mais podem ser interessantes para a sua reserva de emergência; bem como, qual a melhor opção para um planejamento de aposentadoria, por exemplo.

Busque informações em fontes oficiais

As plataformas oficiais devem ser consultadas para o devido acompanhamento sobre o mercado e sobre a economia, pois, ao entender o mercado de forma ampla, poderá entender como a volatilidade da economia impacta os investimentos, de modo que poderá desconfiar naturalmente de promessas golpistas.

Plataformas como a Bolsa de Valores do Brasil (B3), o Banco Central do Brasil (BCB), bancos tradicionais e fintechs confiáveis devem ser consultadas para o melhor direcionamento e conhecimento sobre o assunto.

Cuidado com golpes que ocorrem na internet

Desconfie de abordagens oriundas da internet que prometam riqueza rápida com um percentual de retorno elevado em pouco tempo. Pois, muitos “esquemas de pirâmides financeiras” funcionam a partir desse tipo de promessa.

Por isso, é necessário considerar o mercado de forma ampla para ter cuidado com promessas que sejam muito fora da realidade do mercado atual. Dessa forma, poderá levar os seus rendimentos de maneira objetiva e planejada.

Não abdique de planejar o seu processo

Portanto, considere elaborar um planejamento financeiro específico e acompanhe o mercado de forma geral, para minimizar suas chances de cair em golpes. Assim sendo, poderá obter sucesso dentro da dinâmica do mercado, considerando a volatilidade da economia e os riscos inerentes aos investimentos de forma geral.

Por isso, diversifique suas opções dentro do mercado e nunca invista todo o valor que possui em uma única possibilidade. Já que é importante diversificar e investir valores baixos para entender o funcionamento desse processo de forma prática.