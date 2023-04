Ao receber o convite para uma entrevista de emprego, é importante considerar a necessidade de destacar positivamente a sua trajetória dentro do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: destaque o seu perfil no mercado atual

Quando o candidato se deixa dominar pela ansiedade da situação de avaliação, ele tende a autossabotar a sua postura durante a entrevista de emprego, por isso, é muito importante manter a observação sobre a melhor maneira de se direcionar em diversos aspectos.

Seja assertivo e participativo

O destaque positivo da sua postura e de sua trajetória ocorre através da assertividade e do seu comportamento, portanto, tenha atenção aos seus gestos, controle a sua voz e tenha cuidado para não interromper o profissional que conduz o processo seletivo.

É aconselhável ao candidato chegar mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego e trabalhar a sua respiração para se familiarizar com o ambiente.

Além disso, mantenha contato visual com o profissional que estiver lhe entrevistando, seja assertivo nas suas respostas, não permaneça com os braços cruzados e não deixe objetos no seu colo, se for possível.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

É muito importante para o candidato ser assertivo e exemplificar situações, independentemente se o questionamento feito pelo profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção se referir a qualidades ou defeitos.

Ao apresentar uma situação negativa que pode ser conceituada como um defeito, por exemplo, é importante que seja resolutivo. Sendo assim, ao destacar que se conceitua como uma tímida, é válido ressaltar que pretende realizar um curso de teatro.

Direcione sua trajetória profissional

Exemplificar situações evolutivas é muito importante para a correta elaboração da análise sobre suas qualidades e competências. Sendo assim, fale sobre sua capacidade de lidar com metas; gerir pessoas; direcionar projetos; liderar equipes; controlar eventos e agendas; conduzir reuniões; elaborar treinamentos etc.

O seu comportamento precisa ser participativo e orgânico. Sendo assim, além dos apontamentos anteriores, é importante que considere a sua personalidade no seu direcionamento.

Já que o ponto principal para o sucesso do candidato na entrevista de emprego se refere a evitar uma postura negativa.



Trajetória, missão, visão e valores da empresa

É viável que também conheça a cultura da empresa e analise os valores envolvidos, pois essas informações orientam o candidato de maneira indireta sobre o comportamento e postura, bem como, servem de base para o candidato analisar a viabilidade da contratação, já que essa análise é cabível a todos os envolvidos.