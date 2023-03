Para obter sucesso durante a entrevista de emprego, o candidato deve direcionar o seu comportamento de modo objetivo dentro do mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: destaque suas qualidades de forma objetiva

É aconselhável que o candidato leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem suas qualidades profissionais, bem como, também deve contornar melhorias.

Não se deixe dominar pelo nervosismo da situação

A entrevista de emprego é uma oportunidade para o candidato se apresentar, sendo uma etapa fundamental para que não fique aquém do seu potencial por conta da ansiedade da situação de avaliação.

Exemplifique suas experiências

Ao levar para a entrevista de emprego situações vivenciadas de maneira orgânica, poderá destacar sua proatividade; resiliência; senso de urgência; facilidade para alcançar metas; poder de persuasão em vendas; gestão de pessoas; treinamentos; resolução de conflitos; atendimento ao cliente etc.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Além disso, o candidato também deve apresentar uma situação que pode ser conceituada como um defeito de forma evolutiva. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é relevante informar que pretende realizar um curso que melhore a sua comunicação, como um curso de teatro.

Adote uma postura assertiva e participativa

O seu comportamento deve ser direcionado de maneira objetiva. Por isso, é viável que não cruze braços e pernas; fale de maneira calma; mantenha contato visual com profissional que conduz o processo seletivo; seja assertivo nas suas respostas e não gesticule em excesso durante a sua narrativa.

Conheça o site da organização e analise os valores envolvidos

É aconselhável conhecer o site da empresa, já que dessa forma poderá analisar os valores envolvidos e a viabilidade da contratação, já que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.

Considere a compatibilidade dos objetivos

Sendo assim, visite o site da empresa e conheça os seus valores, sua trajetória e verifique o que pode ser compatível com os seus objetivos. Pois é importante destacar que a contratação deve ser oriunda de uma troca genuína entre as partes.

Não fique aquém de sua capacidade profissional

Portanto, é relevante que faça as devidas adaptações dos apontamentos citados e não fique aquém do seu potencial dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Dessa forma, poderá se colocar positivamente através de uma postura participativa e de uma narrativa que destaque de forma natural os principais pontos do seu perfil profissional durante o processo seletivo.