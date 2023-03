Para obter sucesso na entrevista de emprego, o candidato precisa conhecer a sua própria trajetória de maneira analítica. Isso significa que o candidato deve direcionar os principais pontos de sua carreira durante o processo seletivo de maneira orgânica.

Entrevista de emprego: dicas relevantes para direcionar a sua postura no processo seletivo

Ao analisar o seu próprio currículo poderá verificar situações concretas referentes aos seus pontos fortes, bem como, poderá contornar situações negativas. Por isso, o currículo do candidato deve ser considerado como um ponto relevante para o direcionamento do processo seletivo, já que é a base que a empresa utilizará para realizar os devidos questionamentos.

Exemplifique situações que destaquem suas habilidades e competências

Sendo assim, pode ser viável levar para a entrevista de emprego situações que reforcem o seu potencial através de exemplos de resultados obtidos em seus empregos anteriores.

Destaque a sua capacidade de lidar com metas; gestão de pessoas; construção do relacionamento com o cliente; implementação de projetos; controles de agendas;elaboração de treinamentos; dentre outros pontos.

Direcione seus pontos fracos de forma positiva

Ao apresentar uma situação que requer melhoria, seja resolutivo de maneira orgânica. Por exemplo, é possível informar que pretende estudar teatro, já que se conceitua como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público.

Adote uma postura participativa de forma genuína

Além disso, o seu comportamento precisa ser objetivo dentro dessa dinâmica. Já que é fundamental que o candidato se direcione de maneira genuína dentro do processo seletivo. Por isso, evite uma postura fechada para transmitir uma mensagem positiva sobre a sua participação na entrevista, bem como, para elevar a sua autoconfiança durante a sua narrativa.

Controle a sua voz e não gesticule excessivamente

Portanto, é aconselhável que o candidato não cruze braços e pernas; controle a sua respiração; evite gestos excessivos durante as suas respostas; tenha assertividade durante a sua narrativa e mantenha contato visual com o condutor da entrevista de emprego.

Adapte os pontos citados

É válido ressaltar que os apontamentos citados são todos os passíveis de adaptações, ao passo que o mais importante é que o candidato entenda a viabilidade de se colocar positivamente, para fazer com que a entrevista de emprego seja parte resolutiva de um processo dentro da dinâmica de sua carreira profissional.

Sendo assim, adapte as nossas dicas e não se coloque de forma negativa para alcançar suas metas profissionais, destacando o seu potencial, suas competências e habilidades.