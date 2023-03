É importante que o candidato leve para a entrevista de emprego situações positivas sobre suas realizações profissionais. Além disso, o direcionamento do seu comportamento é fundamental para a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Entrevista de emprego: narrativa, comportamento, qualidades e defeitos

O candidato deve conceituar a entrevista de emprego como uma oportunidade de alcançar seus objetivos profissionais e não como um julgamento de suas características e/ou personalidade, já que esse conceito errôneo pode fazer com que adote uma postura evitativa, autossabotando sua participação no processo seletivo.

Oportunidade

A entrevista de emprego é uma oportunidade para ambas as partes, já que o candidato deve se apresentar e a empresa quer conhecê-lo melhor. Sendo assim, considere analisar o seu próprio currículo para destacar os pontos relevantes de sua trajetória.

Direcione a sua experiência profissional

É viável que o candidato leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem o seu potencial dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual. Destaque a sua capacidade para lidar com metas; comprometimento com projetos; relacionamento com o cliente; elaboração de processos; otimização de fluxos; treinamentos; controles internos etc.

Seja resolutivo ao destacar pontos fracos

Por outro lado, ao apresentar uma situação que pode ser conceituada como um defeito, apresente uma melhoria.

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, destaque que já está em vias de realizar um curso que melhore a sua capacidade de oratória, como um curso de teatro.

Pois é importante apresentar uma solução para uma situação que pode ser negativa, já que o candidato tende a ser questionado sobre qualidades e defeitos.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento transmite uma mensagem e corrobora a sua narrativa durante o processo seletivo. Por isso, é importante que trabalhe a sua respiração, não cruze braços e pernas, controle a sua voz e mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção.

Certamente, o candidato deve se direcionar de acordo com suas características, personalidade e objetividade, no entanto, o mais importante para obter sucesso na entrevista de emprego é não ficar aquém do seu potencial.

Uma contratação resolutiva

Por isso, controlar o seu comportamento e direcionar a sua narrativa são fatores extremamente relevantes para que torne a avaliação feita pela empresa genuína e eficiente. Uma vez que, caso haja uma contratação, a tendência é que seja resolutiva para ambas as partes.