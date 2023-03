Para obter sucesso na entrevista de emprego, o candidato precisa direcionar o seu comportamento de maneira objetiva. Sendo assim, enquanto candidato, é viável que leve para a entrevista de emprego situações concretas que destaquem o seu potencial dentro do mercado.

Entrevista de emprego: pontos relevantes e destacáveis para o candidato

O candidato deve levar para a entrevista de emprego situações que destaquem o seu potencial profissional de forma assertiva. Além disso, é viável contornar situações negativas, bem como, é necessário adotar uma postura participativa.

Muitos fatores impactam o resultado do processo seletivo

A análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção considera muitos fatores. Por isso, o candidato pode direcionar a sua postura, juntamente com sua narrativa, elevando suas chances de destaque positivo.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Ao falar sobre uma situação que requer melhoria, por exemplo, é importante informar uma solução. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa tímida, bem como é relevante destacar que pretende realizar um curso que melhore a sua comunicação.

Direcione seus resultados anteriores

É possível que o candidato leve para a entrevista de emprego situações concretas que reforcem o seu potencial dentro do mercado, falando sobre gestão de pessoas; direcionamento de processos; elaboração de fluxos; treinamento e desenvolvimento; capacidade analítica; construção do relacionamento com o cliente; condução de reuniões etc.

Destaque o seu comportamento de forma participativa

A sua postura deve ser objetiva e orgânica, por isso, é importante que minimize o nervosismo para adotar uma postura participativa. Sendo assim, não cruze braços e pernas; fale de maneira calma; tenha atenção ao seu gesto e ao seu tom de voz.

Além disso, não gesticule excessivamente durante a sua narrativa e mantenha contato visual com o gestor do processo seletivo, bem como, se for possível, não deixe objetos no seu colo.

Analise o site e a cultura da empresa

Conhecer o site da empresa e analisar sua trajetória e cultura também são fatores relevantes na dinâmica do mercado de trabalho atual. Por isso, pode ser viável conhecer a cultura da empresa.

Avalie os valores envolvidos no processo seletivo

Por meio desse conhecimento, o candidato poderá se direcionar indiretamente, já que esse é um ponto de orientação para o seu comportamento, bem como é uma forma de avaliar e a viabilidade da contratação considerando os valores envolvidos. Pois, é necessário destacar que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.