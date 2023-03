A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade importante para o destaque positivo de seu perfil, considerando seus pontos fortes, bem como uma maneira de contornar seus pontos fracos.

Entrevista de emprego: saiba como destacar o seu perfil de maneira objetiva

Ao considerar a entrevista de emprego como uma forma de julgamento de sua personalidade, o candidato pode ficar aquém do seu potencial através de uma postura autossabotadora durante o processo seletivo.

Por isso, é viável considerar analisar o seu próprio currículo de maneira objetiva e prática, para lidar com os principais pontos de destaque da sua carreira durante a entrevista de emprego de modo natural.

Exemplifique seus pontos fortes

Pode ser viável levar para a entrevista, situações concretas que sejam pertinentes a sua trajetória profissional. Sendo assim, destaque resultados obtidos em projetos; direcionamento de processos; gestão de equipes; elaboração de campanhas motivacionais; controles de agendas; construção do relacionamento com o cliente; análise de indicadores; dentre outros pontos importantes para que a empresa conheça o seu perfil de maneira ampla.

Seja resolutivo

Ao apresentar uma situação que precisa ser melhorada, apresente a solução de modo orgânico. Por exemplo, é possível afirmar que precisa se atualizar quanto a uma versão de algum sistema importante dentro da sua área de atuação, no entanto, já está realizando cotações para agregar esse conhecimento.

Adote uma postura participativa

O seu comportamento precisa ser direcionado para que esteja alinhado com a sua narrativa. Dessa maneira, poderá se colocar positivamente no processo seletivo e demonstrar interesse pela vaga.

Portanto, é relevante que não cruze braços e pernas; controle a sua voz; fale de maneira calma e tranquila; não gesticule em excesso e tenha cuidado para não interromper o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

Conheça a cultura da empresa

Além dos pontos citados, é importante para o candidato conhecer o site da empresa e direcionar questionamentos relevantes sobre a cultura organizacional, avaliando pontos importantes sobre a vaga em questão, como flexibilidade de horários, possibilidades de carreira, benefícios de forma geral etc.

Adapte os pontos citados

Pois, é válido ressaltar que essa análise deve ser feita por ambas as partes envolvidas no processo seletivo. No entanto, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de análise, ao se colocar de maneira assertiva no processo seletivo.

Portanto, faça as devidas adaptações e adote uma postura participativa de modo objetivo, para o correto direcionamento do seu perfil dentro da dinâmica do mercado atual.