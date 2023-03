A entrevista de emprego precisa ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade objetiva de destacar o seu potencial profissional dentro da dinâmica do mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: saiba como destacar o seu perfil objetivamente

É importante que o candidato não conceitue a entrevista de emprego de forma errônea, como uma espécie de julgamento de sua personalidade, já que é importante que faça uma apresentação objetiva e que demonstre o seu potencial profissional.

É viável que o candidato analise a possibilidade de levar para a entrevista de emprego situações concretas vivenciadas que ressaltem suas qualidades e competências profissionais. Por outro lado, é necessário equilibrar a sua narrativa durante a entrevista de emprego, destacando seus pontos fracos de maneira resolutiva.

Destaque suas experiências profissionais

Sendo assim, pode ser importante falar sobre a sua capacidade de gerir pessoas; lidar com metas; implementar projetos; construir um relacionamento entre a organização e o seu cliente; negociar com fornecedores; reter talentos; elaborar treinamentos; entre outros pontos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Ao destacar uma situação que pode ser conceituada como um defeito, é importante que seja resolutivo de forma sucinta. Por exemplo, é viável que o candidato destaque que pretende estudar teatro ou realizar outro curso que melhore a sua capacidade de comunicação, já que possui dificuldades para falar em público.

Adote uma postura assertiva e participativa

O seu comportamento é um fator relevante durante o processo seletivo, pois além de corroborar sua narrativa, também transmite uma mensagem para a gestão que conduz o processo de recrutamento e seleção.

É importante para o candidato ter atenção aos seus gestos e ao tom de sua voz para direcionar um comportamento participativo de maneira genuína. Por isso, é viável que não gesticule excessivamente durante a sua narrativa; fala de maneira tranquila; mantenha contato visual com o gestor do processo; não se atrase; seja assertivo nas suas respostas; trabalhe a sua respiração etc.

Tire suas dúvidas

Não menos importante, é viável que o candidato utilize o espaço cedido para perguntas no final do processo de recrutamento e seleção, pois, de forma geral, é cedido ao candidato um espaço para tirar suas dúvidas sobre a vaga.

Sendo assim, esse é um ponto de atenção para perguntar sobre a possibilidade de crescimento de carreira; flexibilidade de horários; cultura da empresa; dentre outros pontos.

Uma vez que essas informações são muito relevantes para o candidato avaliar a viabilidade da contratação, pois essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.