Esboços antigos de executivos de banco de assinatura ressurgindo em meio ao fracasso

Os clipes – um sendo um esboço, outro sendo um videoclipe no estilo da Broadway – estão transbordando de uma convicção digna de arrepios … mas também parecem incluir algumas linhas preditivas.

Por exemplo, em um esboço em que todos estão sentados e discutindo maneiras de iniciar o Signature Bank … você os ouve falar sobre os riscos de seu empreendimento compartilhado e eles dizem (com alguma preocupação) que ele pode “diminuir e falhar”. Eles também discutem a construção do Signature do “zero”… e comentam que podem precisar de um ‘Como construir um banco para leigos?’ livro.