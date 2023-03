Escândalos da família real britânica têm grandes artistas rejeitando convites para se apresentar na coroação de Charles III

Svários dos mais famosos artistas pop britânicos, incluindo Adele, Estilos de Harry, Robbie Williams e Elton John, teriam recusado a oportunidade de tocar na coroação do rei Charles em maio. A coroação enfrentou contratempos devido a recentes escândalos da família real, incluindo Príncipe Andrérelacionamento de com Jeffrey Epstein e acusações contra ele de abuso sexual.

Rei Charles faz primeira aparição pública desde o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry

Príncipe Harry e Meghan Markle também se envolveram em polêmica com suas acusações contra a família real e a imprensa do Reino Unido. De acordo com Simon Jonesrelações públicas para Misturinha, Niall Horane Louis Tomlinson“a família real enfrentou uma série de desastres de relações públicas nos últimos tempos, e qualquer pessoa que se apresentasse no show teria que considerar se haveria uma reação de seus fãs por aparecer”.

Salão Kingsleyde banda política Benefíciosexplicou que as pessoas estão cansadas da exposição negativa da família real, incluindo acusações de racismo, mortes notáveis ​​e acusações de abuso sexual, e “provavelmente não se envolverão por esse motivo”.

Alguns artistas precisam definir a si mesmos e seu futuro

Meg, diretora de uma importante empresa de relações públicas da música britânica, observa que tanto Styles quanto Adele estão em pontos de suas carreiras em que precisam se definir além de uma década de sucesso na música. Ela diz: “Para eles agora, contar histórias é realmente importante.”

O evento seria uma decisão ridiculamente direta de recusar para muitos artistas, já que o Royalism é uma ideia suja para muitos fãs da geração do milênio e da geração Z no Reino Unido. Além disso, enquanto o público já via a rainha como uma avó de longa data da nação, Charles não é tanto o avô do país quanto um emblema em branco da família real.

Ellie, fundadora de uma empresa britânica de relações públicas de música pop, argumenta que o custo da coroação durante um período em que a crise do custo de vida do Reino Unido atingiu um pico perigoso parece uma declaração política. “Tire a capa dourada e vermelha e você terá um país onde os pais estão escolhendo entre alimentar seus filhos ou mantê-los aquecidos”, diz ela.

Assim, as recentes controvérsias em torno da família real transformaram a honra de se apresentar em um evento real em um potencial pesadelo de relações públicas.

A opinião do público sobre a família real mudou, e o clima político do Reino Unido tornou a associação com a monarquia desagradável para muitos artistas.

A coroação do rei Charles pode lutar para atrair grandes estrelas, especialmente com a crise do custo de vida do país na mente do público.