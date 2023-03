Escritor da CNN diz que pessoas brancas usando memes negros são ‘digital blackface’

John Blake publicou um pedaço Domingo que obteve uma grande reação online. É intitulado, “O que é ‘digital blackface?’ E por que é errado quando os brancos o usam?” No artigo de análise, ele apresenta seu argumento – ou seja, usar esses memes/GIFs é um show de menestrel moderno.

Para começar, ele descreve o blackface digital dessa maneira … “[It] envolve pessoas brancas fingindo ser negras”, citando um eu faço Vogue escritor que o definiu. Ele continua citando esse autor dizendo: “[T]A Internet prospera com pessoas brancas rindo de exibições exageradas de negritude, refletindo uma tendência entre alguns de ver ‘as pessoas negras como uma hipérbole ambulante.'”

Blake continua a fazer referência à Teen Vogue em zerar ainda mais … “[Digital blackface] inclui exibições de emoções estereotipadas como excessivas: tão feliz, tão atrevida, tão gueto, tão barulhenta… nosso mostrador está no 10 o tempo todo – raramente personagens negros têm características ou sentimentos sutis.”

Agora, para o haymaker de Blake, que diz que o blackface digital está errado e que deve ser interrompido. A razão … ele diz que está embutido nas tradições racistas de tirar sarro dos negros – e embora os usuários do Twitter em 2023 possam não necessariamente ver dessa forma do lado de fora, é certamente assim que está sendo percebido por muitos … intencionalmente ou não.

Existem inúmeros memes negros que a Internet recicla regularmente – incluindo alguns que apresentam pessoas famosas de programas de TV e / ou filmes – mas há um que Blake se concentra em particular como seu Anexo A … ou seja, o Entrevista Sweet Brown de 2012 de Oklahoma.

Brown havia acabado de passar por uma tragédia legítima na época – ela estava lidando com um incêndio em um apartamento – e embora seus comentários fossem animados/memoráveis… eles vinham de um lugar sério de medo. E, no entanto, a internet fez uma música inteira de autotune – aparentemente descontando seus sentimentos da vida real e simplesmente fazendo uma piada com a coisa toda.