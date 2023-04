Esposa de Bam Margera considera pedir ordem de restrição contra ele após prisão

Bam Margera esposa de Nikki Margera está pensando em possivelmente entrar com um pedido de proteção legal contra ele … isso depois de sua recente prisão por intoxicação pública, o TMZ descobriu.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ … Nikki está considerando entrar com uma ordem de restrição contra a ex-estrela de “Jackass”, que ela espera proteger ela e seu filho de 5 anos, Fénix .

Enquanto isso, Nikki nos diz que o incidente de quarta-feira “foi assustador para mim e ainda mais assustador para Phoenix”, chamando-o de uma pena porque “a visita que Bam teve com Phoenix no dia anterior em Hollywood foi razoavelmente bem”.

advogado de Nikki, David Glass, diz ao TMZ … eles estão tentando trabalhar com Bam para estabelecer visitas regulares. No entanto, Glass diz que tudo depende de Bam ficar sóbrio e tratar Nikki com respeito – algo que ele diz que simplesmente não aconteceu.