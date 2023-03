Esqueça o eSIM do iPhone da Apple, os telefones Snapdragon 8 Gen 2 suportarão iSIMs

A Qualcomm e a Thales anunciaram em conjunto a primeira certificação Integrated SIM ou iSIM. A nova tecnologia vem para substituir o cartão SIM convencional e é embarcada diretamente no processador principal do celular a partir do Snapdragon 8 Gen 2, que dispensa a necessidade de um chip dedicado.

A tecnologia oferece as mesmas assinaturas digitais e benefícios de segurança dos eSIMs atuais, mas com vantagens adicionais. A mais notável dessas vantagens é que a tecnologia iSIM oferece suporte ao mesmo padrão de provisionamento remoto do eSIM, o que significa que as operadoras de telefonia móvel não precisarão atualizar seus sistemas para oferecer suporte a dispositivos baseados em iSIM.

Além disso, com o espaço extra, os fabricantes de telefones podem aproveitá-lo para incluir baterias maiores e outros componentes essenciais. Ainda não está claro se os fabricantes de telefones repassarão aos clientes qualquer economia decorrente da redução do espaço ocupado.

“A primeira certificação de segurança de um iSIM do mundo pela GSMA segue vários anos de intenso trabalho de desenvolvimento da Qualcomm Technologies e da Thales. Juntamente com o eSIM cada vez mais popular, o Thales 5G iSIM oferece aos fabricantes de dispositivos e operadoras móveis ainda mais liberdade para oferecer aos seus clientes conectividade over-the-air sem esforço e designs de produtos mais interessantes e acessíveis”, Guillaume Lafaix, vice-presidente de produtos integrados da Thales Mobile disse.

Essa transição para SIMs digitais já começou com muitos smartphones agora com suporte a eSIM, com os modelos mais recentes do iPhone 14 e 14 Pro sem bandejas físicas de SIM nos Estados Unidos.

Embora as empresas ainda não tenham revelado quais modelos de telefone terão a tecnologia iSIM, o novo recurso pode incentivar mais fabricantes a usar SIMs digitais, pois é mais fácil de implementar.

