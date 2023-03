Esses telefones OnePlus receberão a atualização do Android 14. Seu aparelho está na lista?

No mês passado, o Google lançou a primeira prévia do desenvolvedor do Android 14 e agora fabricantes de smartphones como OnePlus, Xiaomi e Samsung estão se preparando para lançar a próxima grande atualização do sistema operacional para seus produtos suportados. Os fãs estão ansiosos pela sensação de uma nova versão do Android em seus dispositivos.

Após as visualizações do desenvolvedor e os testes de estabilidade da plataforma, o Android 14 receberá uma versão estável. De acordo com o Google, as prévias do desenvolvedor serão seguidas por versões beta a partir de abril de 2023, enquanto a fase de estabilidade da plataforma começará em junho.

A próxima atualização do Android promete várias mudanças e melhorias na interface do usuário e recursos interessantes que facilitarão o funcionamento diário. De acordo com a tendência anual, uma versão estável do Android 14 provavelmente será lançada para telefones Pixel em agosto de 2023, enquanto os dispositivos que não são do Google a receberão no final do ano.

Por enquanto, a prévia do desenvolvedor de fevereiro do Android 14 do Google, apelidada de “Upside Down Cake”, está disponível apenas para testes em dispositivos Pixel.

O OnePlus normalmente oferece a seus principais dispositivos três grandes atualizações do Android e quatro anos de atualizações de segurança. No entanto, o mais recente dispositivo principal, o OnePlus 11, receberá um ano adicional de suporte de software, para o deleite dos proprietários.

Os modelos econômicos têm promessas de suporte de software mais curtas do que os modelos principais, com duas atualizações de software e três anos de atualizações de segurança. É importante observar que, embora esta lista de dispositivos seja elegível para a próxima atualização do Android com base nas políticas da OnePlus, a empresa pode divergir das expectativas ou adicionar mais dispositivos à lista. Aqui está uma lista de telefones que devem receber o Android 14:

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10T

OnePlus 10R

OnePlus 10 Pro

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord 2T

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus 9RT

OnePlus 8T

